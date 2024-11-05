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管中閔：切勿認為台積電無可取代

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

美國新總統即將選出，台大前校長管中閔警告，「切勿認為台灣或台積電無可取代」，美國政策可能加劇大陸經濟困境，台灣處境需要更全面的大戰略，降低對中國大陸和美國市場的依賴，推動產業多元，並為半導體產業的長遠挑戰做好準備。

國防部智庫「國防安全研究院」執行長李文忠則認為，美國兩大黨都將繼續對北京採取強硬態度。

李文忠、管中閔昨應邀在「二○二四當前區域安全形勢戰略評估論壇」發表專題演講。管中閔說，未來不管誰入主白宮，對北京的強硬態度只會加劇，甚至可能採取更為嚴厲措施，將對中國經濟造成進一步衝擊；但大陸經濟體量龐大，因為其製造業能力世界領先，全球市場仍需要其產品，即便成長放緩，也不至於崩潰。

管中閔指出，美中貿易戰若加劇，恐導致台灣對大陸的出口下降，造成經濟成長減緩。如果川普當選，可能採取更激進貿易政策，甚至施行普遍關稅，我方必須未雨綢繆，建立更全面的戰略，以及出口、產業多元化的次戰略，「切勿認為台灣或台積電無可取代」。

管中閔 美國

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