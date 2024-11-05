首例！台達電成COP16觀察員

「聯合國生物多樣性公約」第十六屆締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，本屆台達電透過基金會取得CBD COP16觀察員資格，成為國內企業的首例，另也於當地主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議等，獲得各方熱烈回響。昨天也在返台成果發表會上宣布，明年目標要復育一萬株珊瑚。

台達基金會副董事長郭珊珊說，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年基金會更邁出新的里程碑取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，並登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果，也將持續在珊瑚復育上努力，朝向二○二五年復育一萬株珊瑚目標邁進。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳教授表示，台達已協助台灣珊瑚礁學者，包含在實驗室繁養殖耐熱珊瑚幼苗進行野外復育、蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育等，另也於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集廿種珊瑚，期許保護至少卅種國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄上受威脅以及台灣特有物種。另為促進珊瑚種類鑑定，也同步投入台達Micro-CT技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

台達也指出，今年十一月於亞塞拜然登場的第廿九屆「聯合國氣候變遷綱要公約」締約方大會（UNFCCC COP29），台達不缺席，這也是台達第十七度實地參加聯合國氣候峰會，將分享台達的創新節能技術如何導入建築以及ＡＩ資料中心，也持續為台灣帶回最新的國際氣候談判動態。