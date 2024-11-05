聽新聞
0:00 / 0:00

首例！台達電成COP16觀察員

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台達基金會副董事長郭珊珊（左三）、台達基金會執行長張楊乾（左一）等人宣布，明年目標要復育一萬株珊瑚。圖／台達基金會提供
台達基金會副董事長郭珊珊（左三）、台達基金會執行長張楊乾（左一）等人宣布，明年目標要復育一萬株珊瑚。圖／台達基金會提供

聯合國生物多樣性公約」第十六屆締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，本屆台達電透過基金會取得CBD COP16觀察員資格，成為國內企業的首例，另也於當地主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議等，獲得各方熱烈回響。昨天也在返台成果發表會上宣布，明年目標要復育一萬株珊瑚。

台達基金會副董事長郭珊珊說，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年基金會更邁出新的里程碑取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，並登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果，也將持續在珊瑚復育上努力，朝向二○二五年復育一萬株珊瑚目標邁進。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳教授表示，台達已協助台灣珊瑚礁學者，包含在實驗室繁養殖耐熱珊瑚幼苗進行野外復育、蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育等，另也於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集廿種珊瑚，期許保護至少卅種國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄上受威脅以及台灣特有物種。另為促進珊瑚種類鑑定，也同步投入台達Micro-CT技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

台達也指出，今年十一月於亞塞拜然登場的第廿九屆「聯合國氣候變遷綱要公約」締約方大會（UNFCCC COP29），台達不缺席，這也是台達第十七度實地參加聯合國氣候峰會，將分享台達的創新節能技術如何導入建築以及ＡＩ資料中心，也持續為台灣帶回最新的國際氣候談判動態。

復育 珊瑚礁 聯合國

延伸閱讀

以色列通知聯合國：與其巴勒斯坦難民機構斷絕關係

生物多樣大會落幕 物種保護資金問題仍卡關

台達電列生物多樣性公約觀察員 分享珊瑚復育成果

全台首家CBD COP16觀察員資格 台達電明年復育萬株珊瑚

相關新聞

晨星創辦人梁公偉蟄伏八年後 帶領原弈力團隊化身ITH-KY再出發

八年前併入聯發科的晨星科技創辦人的梁公偉，率領原奕力科技團隊變身為ITH-KY（6962）再出發，預定本月26日重新上市...

新人事令今生效！友通高層人事調整 田芝穎接任總經理

佳世達（2352）集團旗下工業電腦（IPC）廠友通（2397）4日公告，友通總經理蘇家弘職務調整，其總座位置交由原其陽（...

M31再登《富比世》「亞洲最佳中小上市企業200強」

円星科技(M31) 由國際權威財經媒體亞洲《富比世》雜誌（Forbes Asia）評選，再度榮登「2024 亞洲最佳中小...

首例！台達電成COP16觀察員

「聯合國生物多樣性公約」第十六屆締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，本屆台達電透過基金會取得CBD CO...

搶搭《黑神話：悟空》熱潮 電信三雄強打行動帳單代收

《黑神話：悟空》融合《西遊記》中的經典元素，將神話、武術與豐富的冒險故事緊密結合，為玩家帶來震撼的遊戲體驗，日前已獲准在...

品安裁員及董事金士頓解任 股價重挫跌停

記憶體模組廠品安因應客戶結束委託代工業務，11月展開資遣相關員工，加上董事金士頓（Kingston）轉讓持股低於當選時持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。