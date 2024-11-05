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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

友通總經理 田芝穎接任

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業電腦（IPC）廠友通高階人事調整，昨（4）日公告友通總經理蘇家弘調整職務，由原其陽營運長田芝穎接任總座，即日生效。友通（2397）亦公告第3季財報稅後純益0.92億元，季增26.03%，年增70.37%，為近五季新高，每股純益0.8元。

友通指出，田芝穎在明基佳世達集團歷練豐富，在中國大陸、美國和香港的營運與銷售屢創佳績，近年擔任友通營運中心副總經理、其陽營運長，於IPC與ICT產業均具備業務開創、事業策略及經營的多元經驗，未來將持續整合佳世達大艦隊資源，強化友通全球智慧邊緣運算解決方案的事業版圖。

友通第3季財報營收25.25億元，季增16.47%、年增20.87%，毛利率27.58%、營益率7.28%，均優於上季及去年同期。累計今年前三季營收65.99億元、年減5.74%，毛利率27.43%、年增1.42個百分點，營益率5.73%、年減0.15個百分點，稅後純益2.17億元、年減21.66%，前三季每股純益1.89元。

友通表示，受惠於商用市場景氣復甦，終端市場出現較大需求，第3季整體接單與出貨符合預期，今年前三季穩健成長。公司將持續深化AI邊緣運算在各領域的應用落地，智慧交通、零售、國防軍工、醫療及智能自動化等重點垂直領域的布局，為營運注入成長動能。

佳世達 友通

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