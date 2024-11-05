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鴻海量子研究有重大突破

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團量子研究大突破，旗下鴻海研究院攜手英國劍橋大學，在量子通訊傳送技術取得重大進展，研究成果解決了如何有效實現端口式量子傳送（PBT），並已發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。

鴻海曾以量子計算絕對是下個世代的「聖杯」，來形容量子技術的重要性，如今在量子關鍵技術有助大突破，將助力集團未來前瞻技術研發更邁進一大步。

鴻海這次透過旗下鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和該所研究員Adam Wills，攜手英國劍橋大學Sergii Strelchuk教授，在量子通訊傳送技術上獲得重大的突破，研究成果解決了如何有效實現端口式量子傳送（PBT），並已發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。

鴻海研究院此次的技術突破，將為台灣在量子通訊領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。

劍橋 量子計算 鴻海

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