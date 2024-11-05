鴻家軍衝CPO 富鼎營運同步添動能

鴻海（2317）集團全力衝刺AI、光通訊市場，不僅訊芯-KY（6451）可望獲得共同封裝光學（CPO）訂單，子弟兵富鼎（8261）將藉由MOSFET切入AI伺服器及CPO市場，帶動業績逐步好轉。法人推估，富鼎相關訂單動能有望在明年開始發酵，2026年迎來新商機。

AI商機引爆，不僅AI伺服器需求大幅增加，光通訊也因傳輸資料量規格升級，掀起CPO新訂單需求。其中，CPO主要為光纖元件及半導體晶片整合在同一載板上，再焊接到PCB板當中，因此，除了CPO元件之外，在PCB上仍需要電源管理IC及MOSFET等晶片，成為MOSFET廠搶攻的新市場。

鴻海集團掌握大筆輝達、超微的AI伺服器組裝訂單，旗下除了訊芯攻入CPO市場之外，子弟兵MOSFET廠富鼎亦有望跟著跨入AI伺服器、CPO供應鏈，成為推動富鼎未來營運成長新動能。

法人指出，看好未來MOSFET市場規模在AI伺服器、CPO倍數成長，富鼎目前已經推出Dr. MOS新產品，並瞄準AI伺服器市場。