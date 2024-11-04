新人事令今生效！友通高層人事調整 田芝穎接任總經理

佳世達（2352）集團旗下工業電腦（IPC）廠友通（2397）4日公告，友通總經理蘇家弘職務調整，其總座位置交由原其陽（3564）營運長田芝穎接任，新人事令今日生效。此外，友通今日亦公告第3季財報，毛利率、營益率同步走揚，帶動稅後純益季增26.03%，年增70.37%，單季每股純益（EPS）達0.8元。

友通今日公告，友通總經理蘇家弘職務調整，其總座一職改由田芝穎接任，田芝穎先前為友通旗下其陽營運長。新人事令將於今日生效。

因應高階人事調整，友通法人董事亦改派代表人，佳世達法人代表由原先的蘇家弘，改為田芝穎。

此外，友通今日亦公告第3季財報，友通第3季營收25.25億元，季增16.47%、年增20.87%，毛利率27.58%、營益率7.28%，均優於上季及去年同期，稅後純益0.92億元，季增26.03%，年增70.37%，單季EPS達0.8元。

累計友通今年前三季營收達65.99億元、年減5.74%，毛利率27.43%、年增1.42個百分點，營益率5.73%、年減0.15個百分點，稅後純益2.17億元、年減21.66%，累計前三季EPS達1.89元，不如去年同期的2.42元水準。

友通受惠IPC本業回溫，加上子公司其陽（3564）、羅昇（8374）營運加持，帶動今年10月營收來到9.68億元，月增9.96%、年增39.75%，為友通時隔一年多後，單月營收重返年成長；累計友通今年前10月營收達75.67億元、年減37.95%。

友通先前表示，若拿掉Brainstorm影響部分，友通今年成績不會這麼差。整體而言，目前看到下半年庫存去化狀況良好，預計業績將比上半年成長，加上新夥伴怡進加入，預計友通今年上下半年業績比重約為4：5或4：6。

友通指出，嵌入式應用的B/B Ratio已回升，預期下半年營運將逐步回溫，其中亞太與日本市場的恢復最為明顯。