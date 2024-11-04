宏達電旗下智宏網攜中華電 推國產O-RAN基地台進軍國際

宏達電（2498）旗下致力於5G整體解決方案發展的智宏網（HTC G REIGNS），4日宣布，攜手中華電信（2412）及多家國內廠商，以技術整合為基礎，進一步推動國產O-RAN基地台的全球布局，致力促進國產5G技術發展，展現台灣5G專網技術領先實力。

中華電信透過廣結盟策略，連結國內外科技與資通訊大廠，積極拓展5G國際市場並創造商機。首先在OPEN RAN架構下，已成功整合串接G REIGNS的虛擬無線接取網路（virtual Radio Access Network; vRAN）與思科5G核心網路 （Core）。 這項整合透過電信等級的商用核心網路入網測試，已在美國第四大電信商 Dish Network實際場域中完成5G 開放網路創新應用實證。透過與國內外產業的緊密合作，成功將台灣5G技術推向國際舞台。

智宏網表示，為驗證國產5G設備的穩定性與成熟度，G REIGNS 憑藉其在行動通訊領域的經驗，結合先進的5G專網技術，在「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」框架下完成了重要的概念驗證（POC）展示。此次，G REIGNS在美國Dish Network的創新開發中心，也同步進行了公民寬頻無線電服務 （Citizens Broadband Radio Service ; CBRS）技術的實地演示，呈現5G專網的多樣化應用潛力。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS已於2023與2024年間成功完成CBRS頻段的測試，並取得室內外基地台認證。本次展示再次證明團隊的技術應變能力和5G技術的靈活性。無論是在企業專網、智慧城市，還是工業物聯網的應用場景中，G REIGNS的5G專網解決方案均展現出巨大潛力。此次與中華電信及Dish Network的密切合作將為全球5G技術商業化部署提供寶貴經驗，並助力國產O-RAN基地台拓展至國際市場。