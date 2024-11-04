M31再登《富比世》「亞洲最佳中小上市企業200強」

円星科技(M31) 由國際權威財經媒體亞洲《富比世》雜誌（Forbes Asia）評選，再度榮登「2024 亞洲最佳中小上市企業200強」（Forbes Asia Best Under a Billion）。

該榜單從亞太地區16個國家、超過兩萬家年營收在10億美元以內的中小型上市櫃公司中，評選出 200 家最具成長動能、且經營模式與獲利表現優異的中小企業。

富比世每年公布最佳中小企業名單，M31能夠再次從眾多公司中脫穎而出，成為今年20家入選的台灣企業之一，不僅充分展現強勁的營運實力與公司治理的卓越表現，更是毛利率最高的上榜企業。作為亞洲唯一進榜的矽智財公司，M31的入選也顯示台灣在矽智財市場上的競爭實力備受肯定。

M31表示，儘管去年面臨亞太經濟增長放緩和全球半導體市場衰退等大環境挑戰，M31仍逆勢實現了雙位數成長的新高。今年公司在與全球半導體巨擎的策略合作方面積極布局，並持續專注於研發基礎元件IP與高速傳輸介面IP 8奈米及以下的先進製程技術，且已突破性進展至2奈米製程，能滿足全球AI、5G、高速運算和車用電子等熱門市場對高效運算的需求。

同時，M31持續致力於提升ESG績效，首度發布2023年永續報告書，展現永續經營決心，並連續三年榮獲《公司治理評鑑》名列前5%的最高榮譽，顯示主管機關充分肯定M31在誠信治理、資訊透明度提升及推動永續發展方面的卓越表現。

M31董事長陳慧玲表示：「M31連續兩年經《富比世》跨國評選為「亞洲最佳中小企業」，這無疑是對公司經營的最佳肯定，並進一步彰顯了台灣在亞洲矽智財領域中的領先地位，激勵我們在快速變化的市場中仍不斷前進。M31也會持續締造企業獲利與永續發展模式，在推動公司穩健成長的同時，積極落實企業社會責任。未來將繼續與企業夥伴共同攜手採取積極的永續經營策略，強化公司在全球市場中的長遠競爭力。」