晨星創辦人梁公偉蟄伏八年後 帶領原弈力團隊化身ITH-KY再出發

八年前併入聯發科的晨星科技創辦人的梁公偉，率領原奕力科技團隊變身為ITH-KY（6962）再出發，預定本月26日重新上市，鎖定避開紅海市場的驅動IC市場，朝整合觸控驅動二大核心技術，衝刺手機、筆電及車用螢幕顯示應用OLED DDI或TDDI 全球市占。

梁公偉表示，ITH-KY本質上和原奕力科技的經營模式沒有什麼太大差異，只是2016年聯發科子公司晨發合併奕力科技後，2018年進而將聯發科觸控部門入奕力科技，讓奕力科技同時具備觸控和驅動IC二大核心技術，聯發科做這樣的規畫，就是要出售整併後的奕力科技，後來為了引資的目的，2019年成長ITH-KY控股公司，並在隔年將ITH-KY售予東博資本，再由東博資本陸續將ITH股權轉售給策略股東。

截至目前為止，聯發科持股ITH-KY股權僅約一成多，只維持投資者的角色；東博資本持股約39%，經營團隊已持有不少股份。奕力科技未來仍會聚焦在與觸控和驅動相關應用領域，若以短期3年的目標來說，不排除透過併購，擴大市占率。

ITH-KY總經理陳泰元表示，ITH-KY目前主力產品為全LCD與OLED驅動IC，產品廣泛被應用於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，不論搭配的顯示屏採用LCD或是OLED技術，相較於同業，ITH-KY可提供更完整覆蓋的產品線。該公司並持續推出新一代顯示驅動及觸控技術產品，隨著手機顯示主流的轉換以及AI PC滲透率的提高等因素帶動下，都將挹注ITH-KY的產品線成長、營運動能持續增強。

據調查，ITH-KY驅動IC在手機領域全球市占去年排名第三，在筆電驅動IC出貨量位居全球第二。

陳泰元表示，新產品筆電觸控屏幕晶片在2024年取得MPP 2.6認證後，陸續在全球前五大筆電品牌量產獲得不錯的評價，掌握AI PC導入觸控螢幕的商機紅利，未來將為筆電產品線新添成長動能。

在車載部分，公司針推出觸控與顯示整合晶片（TDDI）、支援高解析度的大尺寸觸控顯示技術（LTDI）及OLED驅動產品，產品線完整性領先同業。公司預期未來，伴隨著智慧生活、5G網路、AI（人工智慧）、智能車艙和人工智慧物聯網（AIoT）等新興技術的快速發展，將以多元完整的產品布局，擴大全球市占率及影響力。

ITH-KY去年全年營收223.98億元，稅後純益11.02億元，每股純益3.5元；今年上半年營收112.53億元，稅後純益15.3億元，每股純益3.11元；今年前三季合併營收171.19億元，年增3.6%。

TH-KY配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2萬8799張，競拍底價34.48元，最高得標張數3,700張，暫定承銷價39.65元。競拍時間為11月6日至8日，11月12日開標；14日至18日辦理公開申購，20日抽籤，暫定26日掛牌。