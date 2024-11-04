網路家庭雙11目標優於去年 統一資金可挹注中長期動能
網路家庭（8044）集團舉辦雙11活動，正慶起跑祭出疊加多項回饋最高可達38%，砸下破億回饋金。統一（1216）將透過私募與網路家庭合作，網路家庭執行長張瑜珊表示，12月19日有股東臨時會確認私募股價在內的多項細節，須同意相關議案，屆時才會正式完成交易。她看好統一入股，參與私募可讓網路家庭有更充裕營運資金，用以中長期布局，包括增加商品齊全度、倉庫及數據量能等，提升PChome做為本土電商的競爭力。
網路家庭今年以來營收多數較前年同期衰退，雙11當月的11月業績更連兩年都年減。張瑜珊說，公司持續營運，追求營收與獲利的健康成長，因智慧型手機市場疲軟，換機潮未如預期，影響3C比重高的網路家庭獲利受到影響，未來仍會持續追求健康的營收增長。
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