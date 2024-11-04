達明機器人攜手美商 AMET打造AI焊接協作機器人

在全球自動化焊接市場迅速擴張的趨勢下，廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人4日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」，展示與美國智慧焊接技術領導者AMET攜手合作的「TM AI焊接協作機器人」。達明機器人執行長陳尚昊與AMET總裁Don Schwemmer，特別邀請產發署主任秘書林德生、愛達荷州州長李睿德（Brad Little）、美國在臺協會商務官柯思遠，及經濟部台美產業合作推動辦公室執行長林昭憲，擔任揭幕嘉賓，共同見證這項跨國合作的技術突破。

此次合作建立台美AI機器人產業應用合作平台；達明機器人積極提供智慧焊接解決方案，目前已導入造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，以應對全球焊接技術人才短缺的問題。

美商AMET深耕智慧焊接技術，服務航太、造船、能源及汽車等重工業領域的領導品牌，知名火箭製造商亦採用其高效的焊接解決方案。透過整合TM AI焊接協作機器人與AMET的先進自動化焊接技術，雙方將攜手搶攻全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作焊接技術的應用。

達明表示，此次合作不僅展示了達明機器人與AMET在AI焊接領域的技術融合，亦代表台美AI機器人產業在全球市場的共同拓展。雙方將持續強化台美供應鏈的產業應用，並透過領先的技術為全球自動化焊接市場帶來高效、靈活的創新解決方案。