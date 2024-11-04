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協助企業實踐ESG 震旦家具推永續辦公解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著全球淨零碳排議題持續升溫，企業營運納入ESG指標已成為趨勢。震旦（2373）集團旗下震旦家具結合「靈動辦公」與「善設計」理念，推出「永續辦公解決方案」，採用高耐用性材料與模組化設計及建立售後維修服務體系，延長家具使用週期。此外，為善盡企業社會責任，積極推動家具「二次循環」，協助企業媒合公益捐贈或廢材回收，開啟家具的第二生命，減少資源浪費，實踐企業永續目標。

震旦家具總經理游炎林表示，震旦在研發製造及職場環境方面，重視環保與創新。因此推出「永續辦公」解決方案，落實企業永續行動。包含採用高耐用性材料製造，延長產品使用壽命，降低資源消耗與環境衝擊；並以模組化設計，提供可變化各種空間場景需求的「Activa靈動辦公解決方案」，減少企業因組織變化需頻繁更換家具的成本浪費，實現經濟效益與環境保護的雙重目標。

為提升家具使用效率與耐久性，震旦家具推出數位化維護服務，透過專屬「震旦家具APP」提供企業即時維修，憑藉專業的售後服務與專業維修團隊，確保產品長期穩定使用，減少資源浪費。

除了提供企業可持續的產品選擇外，為讓資源有效再利用， 在售後服務方面，也攜手企業共同推動舊家具二次循環(僅限震旦家具)；如具有使用價值的家具協助媒合社福團體進行「公益捐贈」，亦與合格的回收業者合作，協助企業進行廢棄物循環再利用，確保廢棄物處理符合環保標準。未來，將持續與供應商夥伴合作，透過有效的管理機制，延長各項資源的生命週期，降低對環境的衝擊，推動經濟與環保雙軌轉型，實踐企業永續目標。

震旦家具多年來推動綠色辦公，協助企業永續發展，其所提供之產品與解決方案服務符合企業於ESG中對於合格供應商的要求。未來，將持續在ESG領域持續提供創新服務，協助企業打造健康、高效、永續的辦公環境。

環保 震旦

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