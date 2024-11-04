達方保守看e-Bike市場復甦 估反轉等2025下半年

達方今天舉行線上法說會，總經理蔡耀坤表示，公司兩大產品線，IT相關市場今年需求持續復甦，綠能事業方面，電動輔助自行車（e-Bike）市場持續處於整理期，反轉可能要等到2025年下半年、甚至2026年。

達方第3季營收新台幣53.51億元，較第2季成長2.9%，年減21.8%；稅後純益1.89億元，季增10.1%，比去年同期大幅衰退82.4%，單季每股純益0.68元。

累積達方今年前3季營收156.6億元，年減20.6%；稅後純益5.05億元，較去年同期大幅縮水65.1%，每股純益1.82元，遠不如去年同期的5.17元。

蔡耀坤今天表示，今年IT市場持續復甦，尤其第3季旺季效應顯現，帶動鍵盤產品營收季成長超過1成，年增率也同步增加。

但是以e-Bike為首的綠能事業方面，復甦速度比預期慢。達方的綠能相關產品庫存水位已降到2020、2021年疫情前的健康水位，庫存調整情況確實已經落底，現在就看需求何時上來，目前看起來，比較有把握的市場反轉時間可能要等到2025年下半年、甚至2026年。

達方看好e-Bike市場的長線趨勢不變，今年6月逆風加碼通過擬在不超過3700萬歐元（約新台幣12.78億元）的總金額內，分兩次取得德國專業自行車代理商GROFA Action Sports GmbH（簡稱GROFA）100%全數股權。

蔡耀坤觀察，隨愈來愈多業者加入e-Bike戰局，市場區隔變得更加重要，接下來e-Bike產業將走向輕量化、電池的小型化等方向發展，達方全力備戰。合併GROFA預計第4季納入合併報表，有望對公司營收帶來助益。