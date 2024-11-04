鴻海偏鄉國中AI研習營開跑 綠島、南澳喜迎首次AI課程

鴻海（2317）4日表示，旗下鴻海教育基金會自2021年啟動「偏鄉AI研習營及學校社團推廣計畫」以來，已前進30所國中辦理研習課程，今年（2024年）鴻海教育基金會繼續陸續前往台東、花蓮、嘉義、南投、新竹、宜蘭、綠島等地舉辦研習營，讓這些學校的學生首次接觸到AI與機器人相關課程：透過鴻海教育基金會出版的《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫作為軟教材，幫助學生輕鬆理解人工智慧的基礎概念後，學生動手組裝機器人，再學編寫程式，最後操控機器人在圖紙上行動。

「好開心離島的孩子也能學AI機器人！」、「謝謝讓原住民孩子有更多的課程可以學習！」這些是綠島國中與宜蘭南澳國中在知道鴻海教育基金會即將進入學校開辦AI研習營時的興奮回饋。

由於接連有颱風攪局，綠島國中的課程延期兩次才終於成功開課，校方表示，學校一直希望能夠提供不同的刺激給學生，但都苦無資源，看到學生專注的神情與課堂上活潑的氣氛，老師忍不住為學生爭取詢問是否能成立社團，好讓學生可以繼續學習？

事實上，鴻海教育基金會已經輔導了11所學校成立AI與機器人相關社團，為學生提供穩定的學習平台並鼓勵學生參加比賽，透過「研習營—社團—競賽」一整套的做法，幫助學生逐步提升知能，也已經有學生因為被啟發了興趣且習得了能力而改變了升學的選擇，或是因在比賽中表現傑出而得以進入原本不敢企盼的第一志願就讀，可說是開闊了孩子的眼界與世界。