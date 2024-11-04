台灣大「大哥付你分期」將在「Popchill拍拍圈」上線

台灣大哥大（3045）推出「大哥付你分期」結合mo幣生態圈，已擴展至momo購物網、486團購、台灣大myfone網路門市等電商平台及全新上線「分期支付電子票券商城」，台灣大表示，將於11月下旬在台灣最大精品買賣APP「Popchill拍拍圈」上線，讓用戶享受先買後付的便捷購物體驗。

雙11購物節將至，台灣大表示，「大哥付你分期」合作平台總計祭出200萬元的回饋活動，台灣大用戶除可於合作平台輕鬆選擇分期付款，不需繁複申辦流程，不占用信用卡額度，享受先買後付分期服務，同時享有好康優惠，momo購物網最高回饋達25%，而台灣大myfone網路門市消費滿額則贈送mo幣，新用戶首次使用「大哥付你分期」，單筆消費滿1,500元即送150元mo幣。

台灣大指出，「分期支付電子票券商城」自11月12日起推出爆品限量搶活動，「甲山林湯旅」溫泉湯屋券、「春天酒店」雙人溫泉套票等限量電子票券等你來搶購；11月11日前單筆消費滿8,000元，還可獲贈800元mo幣。

台灣大電信金融副總經理吳建頤表示，全球BNPL（Buy Now Pay Later, BNPL）服務因其可靈活自選分期，且分期費用透明而迅速崛起。「大哥付你分期」藉由充分運用台灣大的電信數據天賦，為用戶量身打造最適合的消費額度，簡化購物流程，提供安全、靈活的支付選擇，同時也藉由結合mo幣生態圈，為用戶創造無縫的消費體驗，讓用戶享有更高的財務自由度與購物樂趣。

吳建頤進一步指出，希望透過這項服務，幫助用戶以更輕鬆負擔的方式，選擇更優質的商品或服務，並讓店家有機會接觸到更多新用戶，從而實現客單價與銷量的同步提升。目前服務已拓展至多個電商平台，11月下旬更將在台灣最大精品買賣APP「Popchill拍拍圈」上線，未來我們將持續擴大服務版圖，讓更多消費族群享受到「大哥付你分期」的便捷服務。

台灣大強調，全新推出的「分期支付電子票券商城」，正值雙11購物狂歡，帶來多樣化的票券優惠，讓消費者可用最划算的價格享受高級下午茶、溫泉酒店住宿等優質體驗。11月12日至11月30日，每週二限量推出溫泉、SPA與鍋物等熱門商品，包括「甲山林湯旅」溫泉湯屋券、「春天酒店」雙人溫泉套票、「新竹國賓八方燴自助餐」吃到飽及「依美琦SPA」熱石舒壓等限量電子票券，讓你輕鬆享受冬日溫暖。除此之外，即日起至11月11日期間，於「分期支付電子票券商城」單筆消費滿8,000元，還可獲贈800元mo幣。

「大哥付你分期」於momo購物網推出一系列雙11購物回饋，11月1日至11月10日，單筆消費滿10,000元即送2,000元mo幣；11月11日當天，更享有超高25%回饋，最高送5,000元mo幣！此外，11月12日至11月15日單筆消費滿2,000元可獲得200元mo幣，11月16日至11月30日期間，單筆消費滿5,000元則送500元mo幣，讓你每一次消費都充滿驚喜。

此外，台灣大表示，486團購和台灣大myfone網路門市的優惠也持續整個11月份！於486團購單筆消費滿10,000元現折500元，台灣大myfone網路門市則送500元mo幣，更在11月25日至11月30日期間，單筆消費滿30,000元加碼送2,500元mo幣！此外，即日起至12月31日，新用戶首次使用「大哥付你分期」，單筆消費滿1,500元即送150元mo幣。想要把握雙11購物季的好機會，現在就是最佳時刻！