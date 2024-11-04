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量子通訊大突破 鴻海研究院與劍橋大學合作再傳捷報

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和Adam Wills研究員，以及英國劍橋大學Sergii Strelchuk教授的研究成果，已發表於量子計算期刊PRX-Quantum。鴻海／提供
鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和Adam Wills研究員，以及英國劍橋大學Sergii Strelchuk教授的研究成果，已發表於量子計算期刊PRX-Quantum。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下鴻海研究院前瞻技術研發再度傳出捷報！鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修和該所研究員Adam Wills，攜手英國劍橋大學Sergii Strelchuk教授，在量子通訊傳送技術上獲得重大的突破。研究成果解決了如何有效實現端口式量子傳送(Port-based Teleportation，PBT)，並已發表於國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum。

端口式量子傳送（PBT）是一種特殊的量子傳送技術，它的特點是接收方不需要進行任何額外的操作來修正傳送過來的訊息。這種技術有兩種主要模式：1.確定性PBT：傳送每次都會成功，但傳送結果並不完全精確。2.概率性PBT：傳送的成功概率小於100%，但只要成功，傳送結果是完美的。在每一種模式中，還有兩種情況：一、傳送時使用的量子態是固定的最大糾纏態；二、或者傳送使用的量子糾纏態可以自由調整以達到最佳效果。

鴻海研究院與英國劍橋大學提出針對低維量子比特（qubits）的算法，涵蓋上述四種情況，研究成果提升了這些算法的實用性，改善傳送過程中所需的操作複雜度，並在一些情況下大幅減少所需的輔助量子比特數量。這些方法也能應用於其他類似的對稱量子態，為某些需要大量計算資源的情況提供更高效的解決方案。

這一傑出的研究成果，已發表於高影響力指數 (impact paper) 的國際頂級量子計算期刊「PRX Quantum」。PRX Quantum - Physical Review Journals在 2023 年的影響力指數達到 9.3，專注於量子科學與技術的前沿研究。它是 Physical Review X (PRX) 系列的一部分，由美國物理學會（APS）出版，致力於推動量子物理及其應用領域的最新進展。

鴻海研究院此次的技術突破，將為台灣在量子通訊領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海研究院將繼續致力於量子科學領域的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大的貢獻。

劍橋 量子計算 鴻海

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