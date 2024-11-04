搶搭《黑神話：悟空》熱潮 電信三雄強打行動帳單代收

《黑神話：悟空》融合《西遊記》中的經典元素，將神話、武術與豐富的冒險故事緊密結合，為玩家帶來震撼的遊戲體驗，日前已獲准在台上市，10月24日在PlayStation™Store正式上架，電信三雄搶搭熱潮，強打電信帳單代收，快速完成付款。

日前中華電信（2412）發出雙11檔期優惠，中華電信行動帳單代收服務瞄準遊戲商機推出多元優惠，11月1日起至11月30日於 Google Play商店消費滿1,111元（含）以上，即可獲得10%現金回饋消費券

此外，中華電信指出，Sony PlayStation代收則有滿1,000元再抽Hami Point 100點購物金的回饋，如購買滿2,000元，加碼再抽1,000點購物金，玩家可以快速入手唯美仙俠題材RPG遊戲《昊緣》、棒球經典20周年作品《職棒野球魂2024-2025》以及即將上架的3A熱門話題大作《黑神話：悟空》。

台灣大（3045）則指出，為讓更多玩家輕鬆暢玩3A級大作，台灣大用戶於PlayStation™Store購買《黑神話：悟空》，透過「大哥付 隨帳收」電信帳單代收，省去信用卡繁複結帳流程，1分鐘完成付款，提供更便捷且安全的支付體驗。

除提供玩家透過電信帳單代收PlayStation™Store服務，台灣大表示，瞄準廣大遊戲市場，子品牌「OP響樂生活」整合內容、設備、網路與服務一站式服務，旗下「OP遊戲玩家套裝」支線，推出多款PS系列電信獨家商品，銷量長居所有電信通路排名第一。台灣大9月起電信獨家推出PS Portal單機銷售方案，月付999元，0元即可將PS Portal帶回家；另有「PS5 Slim數位版主機+PlayStation Portal遙控遊玩機」套裝組合，每月1,399元，專案價0元起，搭配掌機，隨時隨地無縫暢玩《黑神話：悟空》等3A級大作。

遠傳（4904）表示，推出PlayStation Store帳單代收服務，玩家在購買備受期待的3A遊戲大作《黑神話：悟空》時，不再需要信用卡，使用遠傳電信帳單支付，即可快速完成交易。

遠傳表示，自今年第3季推出PlayStation Store帳單代收服務後，深受玩家喜愛，10月份交易金額、交易次數與付費用戶數皆呈現雙位數月成長，顯示出用戶的高度需求。

此外，遠傳表示，不僅提供遊戲購買便利，還進一步擴展到PlayStation Plus訂閱服務。玩家每月僅需198元起，即可透過帳單代收訂閱PlayStation Plus，享受多人遊戲、專屬優惠與雲端儲存等豐富內容，輕鬆體驗PlayStation的完整娛樂服務。