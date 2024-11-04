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品安裁員及董事金士頓解任 股價重挫跌停

中央社／ 新竹4日電
記憶體模組廠品安因應客戶結束委託代工業務，11月展開資遣相關員工。（路透）
記憶體模組廠品安因應客戶結束委託代工業務，11月展開資遣相關員工。（路透）

記憶體模組廠品安因應客戶結束委託代工業務，11月展開資遣相關員工，加上董事金士頓（Kingston）轉讓持股低於當選時持股數1/2，自然解任董事，兩利空衝擊品安股價重挫跌停，記憶體模組廠也大多走跌。

品安9月6日召開重大訊息記者會，宣布某客戶通知將於11月30日結束所有委託代工業務，將採取緊縮措施因應，將於11月資遣代工業務相關員工。

此外，金士頓因轉讓持股低於當選時持股1/2，自然解任董事。據品安公告，金士頓9月底持股已降至196萬8529股，僅當選時持股374萬9529股的52.5%。由此推估，金士頓10月進一步處分品安持股。

品安今天股價表現疲弱，重挫跌停至23.8元，連帶引發市場對於記憶體市況的疑慮，影響記憶體模組廠股價普遍走跌，威剛（3260）收在84.8元，下跌1.3元；創見也下跌2.5元，收在95.1元。

模組廠 記憶體模組 金士頓

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