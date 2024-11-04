統一併購改變營運？ 網家：充實營運資金
電商最大檔期雙11即將到來，網家PChome祭出上億元促銷，回饋率最高達38%，執行長暨總經理、張瑜珊表示，雙11是最大檔期，各家電商業者回饋力道都有拉高，有助於提升第四季的買氣，表現有機會更勝以往。
張瑜珊表示，首波暖身慶開跑以來，10月25~29日的首五日銷售以清淨家電最為亮眼，業績較前一周成長近6成，智慧型手機與充電周邊買氣增溫，也有近3成增長；生活百貨則以時尚品類業績提升44%，其中精品、手錶都是搶手貨，戶外品賴也有42%的成長。
張瑜珊表示，前三季消費趨勢為「消費轉移」，形成走向戶外、重視健康、療癒生活等三大主軸，而在接下來的雙11、雙12檔期，由於農曆年來的較早，自我犒賞、企業採購會成為銷售主軸。
張瑜山野說，網家今年營收表現上，智慧型手機銷售表現比較疲弱，因此出現負成長，但網家追求的是健康成長。
統一日前宣佈將買下網家30%的股權，成為最大股東，外界關注未來營運是否有變化，張瑜珊則說，與統一的合作，還要經過12月的股東臨時會通過後才會定案，但對於電商市場仍然看好，也希望透過合作能充實營運資金，做更多中長期的規劃與布局。
張瑜珊強調，網家作為本土電商，必須要深耕本地的服務競爭力與商品齊全度，增加更多可能性，這些都在長線規劃上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言