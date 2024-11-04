統一併購改變營運？ 網家：充實營運資金

電商最大檔期雙11即將到來，網家PChome祭出上億元促銷，回饋率最高達38%，執行長暨總經理、張瑜珊表示，雙11是最大檔期，各家電商業者回饋力道都有拉高，有助於提升第四季的買氣，表現有機會更勝以往。

張瑜珊表示，首波暖身慶開跑以來，10月25~29日的首五日銷售以清淨家電最為亮眼，業績較前一周成長近6成，智慧型手機與充電周邊買氣增溫，也有近3成增長；生活百貨則以時尚品類業績提升44%，其中精品、手錶都是搶手貨，戶外品賴也有42%的成長。

張瑜珊表示，前三季消費趨勢為「消費轉移」，形成走向戶外、重視健康、療癒生活等三大主軸，而在接下來的雙11、雙12檔期，由於農曆年來的較早，自我犒賞、企業採購會成為銷售主軸。

張瑜山野說，網家今年營收表現上，智慧型手機銷售表現比較疲弱，因此出現負成長，但網家追求的是健康成長。

統一日前宣佈將買下網家30%的股權，成為最大股東，外界關注未來營運是否有變化，張瑜珊則說，與統一的合作，還要經過12月的股東臨時會通過後才會定案，但對於電商市場仍然看好，也希望透過合作能充實營運資金，做更多中長期的規劃與布局。

張瑜珊強調，網家作為本土電商，必須要深耕本地的服務競爭力與商品齊全度，增加更多可能性，這些都在長線規劃上。