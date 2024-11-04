宏碁綠色包裝解決方案 獲2024年紅點品牌與傳達設計獎

宏碁（2353）以其創新的環保包裝設計榮獲三項紅點品牌與傳達設計獎（Red Dot Brand & Communication Design Awards），包含Acer ebii 電動輔助自行車、Predator Orion X 桌上型電腦以及宏碁電競系列等產品的環保包裝。宏碁於其產品線中使用可回收材料，不僅能減少浪費及對環境的影響，更同時體現對永續發展的承諾。

宏碁深信包裝為產品體驗的重要部分之一，因此密切攜手合作夥伴及供應商，開發符合公司永續目標的解決方案。包裝採用可完全回收的模塑紙漿設計，同時確保結構的完整性，能於運輸過程中保護重型產品。宏碁綠色包裝設計不僅簡化用戶的拆箱過程，並在基於包材的主要功能上，擴展其重複使用的可能性。

自 2019 年以來，享有盛譽的紅點設計獎致力表彰具有卓越品質和創造力的專案和品牌，並邀請國際專家評審團進行評估審核。宏碁永續包裝解決方案從數千件參賽作品中脫穎而出，再次展現創新的原創性、創造力和社會影響力，展現宏碁將綠色創新融入其營運的永續目標。

宏碁2024 年紅點品牌與傳達設計獎獲獎產品：Acer ebii 電動輔助自行車環保包裝：其包裝設計強調簡單、創新和永續性，旨在簡化宏碁開創性的智慧電動自行車的拆箱和組裝過程，其精心設計的包裝讓用戶得以輕鬆單手拆箱，且可輕鬆轉變為自行車車架，能節省空間並減少浪費，同時解決自行車產品外箱的痛點。

宏碁電競環保綠色再環保包裝 ：宏碁電競系列的包裝完全由可回收紙製成，除了保護產品之外，其設計元素更能拓展多元用途，包括可化身為耳機支架、桌面整理器、杯架或筆記型電腦冷卻支架，滿足當今遊戲玩家的日常需求。

Predator Orion X 桌上型電腦環保包裝：延續Predator Orion X 桌上型電腦的未來概念，其外包裝以太空艙為靈感，開箱後能朝各個方向展開，展現科幻風格的設計。包材採用可回收材料製成，包括頂部和底部的紙漿模塑、用於緩衝的氣袋及能增加保護的外箱瓦楞紙板，以確保裝置受到保護，同時應對重型產品的永續運輸目標。