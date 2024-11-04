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客戶結束委託代工 品安分3梯解僱186名員工

中央社／ 基隆4日電
品安科技因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工。 示意圖／ingimage
品安科技因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工。 示意圖／ingimage

設廠在基隆市六堵科技園區的品安科技，因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，基隆市政府已接獲通報，預計分3梯次解僱186名員工，其中21名為外籍員工。

品安科技9月6日召開重大訊息記者會，執行副總經理吳惠珠表示，某客戶自民國112年起已逐漸減少委託品安科技代工業務，品安科技近日接獲這客戶正式通知，預計11月30日結束所有委託代工業務，品安科技採取緊縮措施因應，將在11月資遣約250名代工業務相關員工。

基隆市政府社會處勞資關係科長吳純菁今天受訪表示，市府已接獲品安科技提出大量解僱通報，原本預計解僱250名員工，經市府瞭解後，品安科技已調整，目前預計解僱186名員工，其中21名為外籍員工。

吳純菁說，品安科技將分3梯次資遣員工，第1梯次將於8日資遣33名台灣員工，接續預計在29日和12月初資遣，截至目前為止，市府沒有接到相關員工提出申訴。

吳純菁表示，市府會入廠輔導後續相關事宜，並與基隆就業中心合作，協助失業員工媒合工作。

基隆市長謝國樑表示，市府將召開專案會議，討論對被大量解僱員工的後續協助方案，另外，聯華食品等大廠，近期也在大量招聘基隆本地員工，市府將持續積極促進在地就業。截至發稿時，品安科技暫無回應。

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