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越南媒體：訊芯擬投資8千萬美元 擴充北江廠產能

中央社／ 記者鍾榮峰台北4日電

越南媒體報導，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY，規劃在北江省（Bac Giang）擴充晶片產能，投資規模約8000萬美元，相關投資正進入環境評估階段，預估2026年5月完工，2026年6月試產，2026年12月開始量產。

越南媒體VnExpress於3日報導，8000萬美元投資規模中，大約2000萬美元由訊芯-KY出資，其他6000萬美元以貸款和融資為主。

報導指出，訊芯-KY規劃將在12月底前完成包括建築許可在內的手續，預計2026年5月前完工並安裝機械設備，規劃2026年6月開始試產，2026年12月正式營運量產。

報導表示，訊芯-KY此次投資主要生產和加工包括積體電路在內的各項電子元件，預計總產能每年可達450萬套，產品100%出口到美國、歐盟、日本等地。

報導說明，鴻海集團從2007年3月開始在越南北寧、北江和其他省份建廠，生產涵蓋電腦、資訊技術、消費電子、汽車零配件到半導體設備等。

根據資料，訊芯-KY在中國廣東中山和安徽合肥設有廠區據點，中山廠布局高速光纖收發模組。訊芯-KY在越南河內和北江省也設有廠區。

訊芯-KY先前表示，800G光收發模組產品最快2025年可貢獻營收，專注歐美市場，主要在越南廠製造，未來中國廣東中山廠的400G和200G產品，也會逐步轉移到越南廠。

訊芯-KY也積極布局矽光子和共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）相關技術，訊芯-KY先前表示，矽光子CPO產品7月小量生產，今年底可小量投產交貨。

市場人士評估，目前光通訊模組和系統以及封裝業績，各占訊芯-KY整體業績比重約50%，預期到2025年，光通訊模組業績占比可提升至60%，未來越南廠也將量產CPO產品。

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