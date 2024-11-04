采鈺第3季賺贏去年全年 每股純益1.82元

經歷4年艱辛建廠跟史上最大海外投資金額，台積電在美國亞利桑那州的12吋晶圓廠將在下月正式產出第1片4奈米晶圓，這也是台積電在海外首個先進製程產品，不論是對美國近年推展的先進半導體本地製造具象徵意義，對台積電而言亦是一個重要里程碑。

2024-11-04 05:50