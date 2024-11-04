采鈺第3季賺贏去年全年 每股純益1.82元
采鈺科技第3季毛利率持續攀升，達36.1%，較第2季揚升6.45個百分點，稅後淨利新台幣5.76億元，季增36%，單季獲利超越去年全年的3.56億元水準，每股純益1.82元。
台積電轉投資彩色濾光模廠采鈺受惠影像感測器需求成長，第3季營收攀高至27.51億元，季增12.2%，增幅高於原估的7%至9%。
隨著產能利用率提升，采鈺第3季毛利率攀高至36.1%，較第2季揚升6.45個百分點，稅後淨利5.76億元，季增36%，單季獲利超越去年全年的3.56億元水準，每股純益1.82元。
采鈺累計前3季稅後淨利11.82億元，年增2.65倍，每股純益3.73元。采鈺先前指出，受惠手機影像感測器規格尺寸變大及畫素升級趨勢延續，加上明年初手機年節備貨需要，今年第4季市場需求和產能利用率保持審慎樂觀。
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