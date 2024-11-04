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深耕衛星產品領域 台揚科技獲國家太空中心衛星酬載天線標案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，更積極參加國家太空中心（TASA）的各項計畫，以多年來專注於低軌衛星（LEO）相關產品的研發及製造基礎，拿下太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案。

近年SpaceX等低軌衛星廠商積極發射衛星，帶動全球低軌衛星熱潮，隨著全球對於太空科技的重視日益增加，台灣在衛星領域的發展逐漸受到關注。太空中心近年積極推動太空計畫，從太空火箭到自製衛星，並扶植台灣產業鏈，釋出各類衛星關鍵零組件標案。

為了提升台灣通訊酬載自主研發能力，太空中心於2024年9月12日公開招標，針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品，發佈標案「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」。台揚成為評審結果的第一名優勝廠商，展現技術及專業能力上的卓越表現，更奠定未來發展的里程碑。

台揚認為，自製低軌通訊衛星是台灣打造太空產業的關鍵一大步，台揚多年來專注於低軌衛星（LEO）相關產品的研發及製造，致力於提升台灣在國際太空市場的地位，為增強台灣的太空產業競爭力作出貢獻。

此次計劃中，台揚表示，將投入大量高頻類比研發工程師，包括天線、升降頻模組、功率放大器及低雜訊接收模組的專家，並將引進美國知名半導體公司ADI的先進製程設計RFIC及BFIC進行項目的設計，團隊將緊密合作，確保每一個技術細節都能達到最高標準，推動計劃的順利實施。

台揚指出，期待透過此次與TASA的深入合作，進一步提升台灣太空產業的科技競爭力，並為國際市場提供更具競爭力的解決方案。台揚將以高度的專業和熱情，致力於推動台灣太空科技的創新與發展，並為未來的太空探索貢獻一份力量。

台揚表示，堅信未來的太空探索不僅是一項科技挑戰，更是經濟發展與國家安全的重要基石。期待與TASA攜手共創台灣的太空未來，為人類探索宇宙的夢想添磚加瓦。

台揚成立40年來，多年來專注於微波及衛星通訊設備的開發，並與國際通訊大廠合作，推出數位微波、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等產品。

低軌衛星 太空

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