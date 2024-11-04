快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

辛耘前3季賺贏去年全年 每股純益8.43元

中央社／ 新竹4日電

辛耘第3季營收與獲利同創新高，前3季稅後淨利新台幣6.77億元，已超越去年全年的6.5億元水準，每股純益8.43元。

半導體設備暨再生晶圓廠辛耘受惠客戶積極擴產，設備銷售暢旺，推升第3季營收攀升至25億元，較第2季再增加5.39%，續創新高。

辛耘第3季獲利同步攀高，稅後淨利2.41億元，較第2季增加6.37%，創下新高，每股純益3元。前3季稅後淨利6.77億元，已超越去年全年的6.5億元，年增44.72%，每股純益8.43元。

台積電和半導體封測廠紛紛大舉投資擴充CoWoS先進封裝產能，辛耘為CoWoS設備供應商，法人預期，辛耘營運可望受惠，今年可望賺進超過1個股本。

延伸閱讀

台積電、鴻海抬頭 台股早盤漲逾百點

國泰、新光金Q3大買台積電

日月光大摩評等 維持優於大盤

全球先進封測需求強勁 設備鏈旺...弘塑、萬潤吃紅

相關新聞

Check Point 發布2025年九大網路安全趨勢預測

AI 驅動與雲端交付的網路安全平台業者 Check Point Software Technologies Ltd.（C...

Zettabyte 結盟是方、緯創 超大規模 AI 資料中心明年啟用

全球人工智慧（AI）運算中心建置與營運商智百特（Zettabyte Holdings, Inc.，簡稱Zettabyte...

台積電成領導者！先進製程 賣方的王牌武器

台積電的先進製程每推進一個階段，代工費用都會上調；對台積電的客戶而言，量產與時間就是成本，能在最短時間拿到最多的產能就是贏家，促成台積電在先進製程市場成為領導者。

輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（A...

【總編開箱】美國新任總統怎麼看待台積電 預告美國怎麼處理台美關係

經歷4年艱辛建廠跟史上最大海外投資金額，台積電在美國亞利桑那州的12吋晶圓廠將在下月正式產出第1片4奈米晶圓，這也是台積電在海外首個先進製程產品，不論是對美國近年推展的先進半導體本地製造具象徵意義，對台積電而言亦是一個重要里程碑。

台積首批美製晶圓12月誕生！圖解擴廠布局 亞利桑那廠3數字寫紀錄

台積電美國亞利桑那州第1座12吋晶圓廠預計2024年12月初舉行完工典禮，將正式產出4奈米晶片，這是台積電在海外生產的首批先進製程晶圓，不論對美國半導體本地製造或對台積電而言，都是重要里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。