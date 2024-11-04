辛耘前3季賺贏去年全年 每股純益8.43元
辛耘第3季營收與獲利同創新高，前3季稅後淨利新台幣6.77億元，已超越去年全年的6.5億元水準，每股純益8.43元。
半導體設備暨再生晶圓廠辛耘受惠客戶積極擴產，設備銷售暢旺，推升第3季營收攀升至25億元，較第2季再增加5.39%，續創新高。
辛耘第3季獲利同步攀高，稅後淨利2.41億元，較第2季增加6.37%，創下新高，每股純益3元。前3季稅後淨利6.77億元，已超越去年全年的6.5億元，年增44.72%，每股純益8.43元。
台積電和半導體封測廠紛紛大舉投資擴充CoWoS先進封裝產能，辛耘為CoWoS設備供應商，法人預期，辛耘營運可望受惠，今年可望賺進超過1個股本。
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