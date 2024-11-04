快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

Zettabyte 結盟是方、緯創 超大規模 AI 資料中心明年啟用

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
Zettabyte董事長邰中和。業者／提供
Zettabyte董事長邰中和。業者／提供

全球人工智慧（AI）運算中心建置與營運商智百特（Zettabyte Holdings, Inc.，簡稱Zettabyte）繼與緯創策略聯盟之後，再與台灣資料中心供應商是方電訊（6561）結盟，共同在台灣建置首座超大規模AI資料中心（Hyperscale AI Data Center），預計2025年上半年啟用。Zettabyte透過與策略夥伴合作，希望能提升台灣AI技術格局，並為全球資料中心的效能樹立新標準。

Zettabyte相繼與緯創（3231）、是方達成三方合作，積極與策略夥伴共同建置台灣第一座超大規模AI資料中心。其中，與是方結盟將可確保Zettabyte在是方全新資料中心LY2能取得充裕的電力容量，試點階段預計將先獲得3百萬瓦規模，未來視情況增加。

由於市場對Zettabyte的先進AI解決方案的需求強勁，已有眾多客戶等待使用，Zettabyte表示，將儘快在2025年上半年推出尖端的AI運算服務；董事長邰中和強調，「Zware正在推進超大規模、節能與高效能的AI運算到全新的境界，它讓客戶能以更少的時間和能源達成更多目標，將效能與永續完美結合。我們透過Zware所達成的效率，可以直接節省電力，使我們成為市場上最高效能的AI資料中心供應商。」

邰中和進一步表示，藉由運用是方的新資料中心 LY2的容量，Zettabyte不僅要擴展營運規模，且要以領先業界的效能和永續來實現此一目標。Zware結合緯創的客製化硬體和Zettabyte的液冷技術，將AI的效能推向新的高度，同時大幅降低資料中心營運對環境的衝擊。

此外，根據規畫，這將是台灣首個全面轉換為液冷（liquid cooling）技術的超大規模資料中心，能優化冷卻流程並大幅降低耗電量。

是方總經理劉耀元表示，「液冷技術將改變AI資料中心的遊戲規則。我們對降低能源消耗的承諾不僅是為了符合產業標準，更是為了樹立永續發展的新標竿。透過採用液冷技術並運用Zettabyte的專有軟體，我們可以降低冷卻成本，且大幅減少營運對環境的影響，同時提供無與倫比的AI運算能力。」

Zettabyte與緯創進行策略聯盟，提供客製化的硬體配置，以因應AI工作負載的獨特需求。緯創在提供高效能、節能硬體方面的專業技術，將進一步強化Zettabyte的能力，讓先進的硬體與軟體系統得以完美整合，達到最佳效能。

Zettabyte與緯創的合作不僅將帶來領先業界的伺服器硬體配置，也將為節能運算樹立新的標準。新的伺服器配置是專為支援Zettabyte的液冷技術而開發，並將在是方LY2資料中心進行實測，以確保符合Zettabyte所要求的嚴格效能與效率標準。

緯創董事長林憲銘指出，「與Zettabyte合作開發最新的伺服器配置，讓我們能夠針對AI特定工作負載向硬體進行精細調整，確保效能發揮極大化，同時將耗電量降至最低。」

AI 緯創

延伸閱讀

逆勢強漲股 短線聚焦

低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

全民權證／緯創 二檔強強滾

GB200最大受惠股：緯創

相關新聞

Check Point 發布2025年九大網路安全趨勢預測

AI 驅動與雲端交付的網路安全平台業者 Check Point Software Technologies Ltd.（C...

Zettabyte 結盟是方、緯創 超大規模 AI 資料中心明年啟用

全球人工智慧（AI）運算中心建置與營運商智百特（Zettabyte Holdings, Inc.，簡稱Zettabyte...

台積電成領導者！先進製程 賣方的王牌武器

台積電的先進製程每推進一個階段，代工費用都會上調；對台積電的客戶而言，量產與時間就是成本，能在最短時間拿到最多的產能就是贏家，促成台積電在先進製程市場成為領導者。

輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（A...

【總編開箱】美國新任總統怎麼看待台積電 預告美國怎麼處理台美關係

經歷4年艱辛建廠跟史上最大海外投資金額，台積電在美國亞利桑那州的12吋晶圓廠將在下月正式產出第1片4奈米晶圓，這也是台積電在海外首個先進製程產品，不論是對美國近年推展的先進半導體本地製造具象徵意義，對台積電而言亦是一個重要里程碑。

台積首批美製晶圓12月誕生！圖解擴廠布局 亞利桑那廠3數字寫紀錄

台積電美國亞利桑那州第1座12吋晶圓廠預計2024年12月初舉行完工典禮，將正式產出4奈米晶片，這是台積電在海外生產的首批先進製程晶圓，不論對美國半導體本地製造或對台積電而言，都是重要里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。