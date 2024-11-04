全球人工智慧（AI）運算中心建置與營運商智百特（Zettabyte Holdings, Inc.，簡稱Zettabyte）繼與緯創策略聯盟之後，再與台灣資料中心供應商是方電訊（6561）結盟，共同在台灣建置首座超大規模AI資料中心（Hyperscale AI Data Center），預計2025年上半年啟用。Zettabyte透過與策略夥伴合作，希望能提升台灣AI技術格局，並為全球資料中心的效能樹立新標準。

Zettabyte相繼與緯創（3231）、是方達成三方合作，積極與策略夥伴共同建置台灣第一座超大規模AI資料中心。其中，與是方結盟將可確保Zettabyte在是方全新資料中心LY2能取得充裕的電力容量，試點階段預計將先獲得3百萬瓦規模，未來視情況增加。

由於市場對Zettabyte的先進AI解決方案的需求強勁，已有眾多客戶等待使用，Zettabyte表示，將儘快在2025年上半年推出尖端的AI運算服務；董事長邰中和強調，「Zware正在推進超大規模、節能與高效能的AI運算到全新的境界，它讓客戶能以更少的時間和能源達成更多目標，將效能與永續完美結合。我們透過Zware所達成的效率，可以直接節省電力，使我們成為市場上最高效能的AI資料中心供應商。」

邰中和進一步表示，藉由運用是方的新資料中心 LY2的容量，Zettabyte不僅要擴展營運規模，且要以領先業界的效能和永續來實現此一目標。Zware結合緯創的客製化硬體和Zettabyte的液冷技術，將AI的效能推向新的高度，同時大幅降低資料中心營運對環境的衝擊。

此外，根據規畫，這將是台灣首個全面轉換為液冷（liquid cooling）技術的超大規模資料中心，能優化冷卻流程並大幅降低耗電量。

是方總經理劉耀元表示，「液冷技術將改變AI資料中心的遊戲規則。我們對降低能源消耗的承諾不僅是為了符合產業標準，更是為了樹立永續發展的新標竿。透過採用液冷技術並運用Zettabyte的專有軟體，我們可以降低冷卻成本，且大幅減少營運對環境的影響，同時提供無與倫比的AI運算能力。」

Zettabyte與緯創進行策略聯盟，提供客製化的硬體配置，以因應AI工作負載的獨特需求。緯創在提供高效能、節能硬體方面的專業技術，將進一步強化Zettabyte的能力，讓先進的硬體與軟體系統得以完美整合，達到最佳效能。

Zettabyte與緯創的合作不僅將帶來領先業界的伺服器硬體配置，也將為節能運算樹立新的標準。新的伺服器配置是專為支援Zettabyte的液冷技術而開發，並將在是方LY2資料中心進行實測，以確保符合Zettabyte所要求的嚴格效能與效率標準。

緯創董事長林憲銘指出，「與Zettabyte合作開發最新的伺服器配置，讓我們能夠針對AI特定工作負載向硬體進行精細調整，確保效能發揮極大化，同時將耗電量降至最低。」