台鏈東南亞擴產 搶AI伺服器在地供貨

東南亞成為全球主要雲端服務商（CSP）投資重鎮，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與英業達（2356）等台灣伺服器代工廠同步積極布局東南亞產能，以因應國際雲端服務大廠布建東南亞AI伺服器需求，藉由就近供貨，爭取更多訂單。

以伺服器代工廠龍頭鴻海來說，在台灣、越南、泰國、印尼與馬來西亞等地都有據點；伺服器方面，台灣與越南是兩大生產基地，泰國以電動車組裝為主，印尼是電動車零組件，馬來西亞是半導體相關產品。

業界人士指出，鴻海集團旗下鴻佰科技的桃園南青廠主要生產AI伺服器、高速運算加速器、雲端儲存產品等，該工廠也獲全球首座AI伺服器燈塔工廠，獲選理由是以運用AI技術大幅提高生產效率而入選，輝達GPU的模組也是在南青廠自動化生產；至於越南廠隨著工業富聯在當地擴張，也成為伺服器生產重鎮之一。

廣達伺服器工廠以台灣與泰國為主，今年8月宣布預計投入8.5億泰銖 （約新台幣7.8億元），主要是因應客戶需求強勁，擴大伺服器相關產能，啟動泰國新廠擴建案。