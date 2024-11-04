快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

聽新聞
0:00 / 0:00

CSP三雄攻東南亞 鴻海大補 廣達、緯穎也受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 （美聯社）
鴻海。 （美聯社）

全球前三大雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google同步搶進東南亞市場，在越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印尼等地興建資料中心，合計投資高達270億美元（約新台幣8,640億元），業界預期主要用來建置AI伺服器，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等協力廠可望受惠，擴大出貨量能。

亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等北美四大雲端服務商上周都已舉辦財報會議，即便四大廠當中，微軟本季相關業務成長低於市場預期，惟四大廠均看好資料中心後市，為產業中長期發展吞下定心丸。

全球主要雲端服務商與台廠關係密切，這波亞馬遜AWS、微軟、Google同步大舉投資東南亞市場，鴻海通吃三大雲端服務商AI伺服器訂單，受惠最大；另外，廣達、緯穎分別是Google與微軟伺服器代工夥伴，同步沾光。

亞馬遜AWS拍板東南亞投資數十億美元的計畫，包括新加坡投資90億美元、泰國投資50億美元，以及馬來西亞投資60億美元，用以興建資料中心與其他基礎設施。

微軟也宣布在東南亞投資40億美元，包括在馬來西亞投資22億美元，印尼投資17億美元，以及規劃在泰國投資。

Google則將砸下數十億美元在東南亞設立資料中心，包括在泰國投資10億美元，在馬來西亞投資20億美元，並要在越南設立資料中心，以強化在東南亞的雲端運算與AI基礎設施。

業界分析，從亞馬遜AWS、微軟、Google上述計畫可以看出，東南亞市場已成為雲端服務巨擘新一輪投資擴張區域。

外界認為，各國政府均努力維護數位主權並吸引外資，目標在保護公民資料和培育本土科技企業之際，也利用跨國企業的投資和專業技能，來發展AI和雲端運算基礎設施。

東南亞 雲端服務

延伸閱讀

台積電明年CoWoS產能再倍增 輝達包半微軟亞馬遜也搶

美科技巨頭攻AI支出勁揚 明年還會花更多錢

美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

Google地圖強化AI 台灣2大新功能與全球同步

相關新聞

台積先進製程下月在美首產 美選後是否擴廠受矚目

台積電美國亞利桑那州第一座十二吋晶圓廠預計下月初舉行完工典禮，採四奈米製程技術產製的晶圓將正式產出，這是台積電在海外生產... 海外先進製程生產寫新頁

台積擴大CoWoS委外 日月光先進封測訂單湧進「好戲在後頭」

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠持續追單，台積電CoWoS先進封裝產能一路滿載到明年並擴大釋出委外訂單，日月光...

輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（A...

CSP三雄攻東南亞 鴻海大補 廣達、緯穎也受惠

全球前三大雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google同步搶進東南亞市場，在越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印尼等...

台積電成領導者！先進製程 賣方的王牌武器

台積電的先進製程每推進一個階段，代工費用都會上調；對台積電的客戶而言，量產與時間就是成本，能在最短時間拿到最多的產能就是贏家，促成台積電在先進製程市場成為領導者。

【總編開箱】美國新任總統怎麼看待台積電 預告美國怎麼處理台美關係

經歷4年艱辛建廠跟史上最大海外投資金額，台積電在美國亞利桑那州的12吋晶圓廠將在下月正式產出第1片4奈米晶圓，這也是台積電在海外首個先進製程產品，不論是對美國近年推展的先進半導體本地製造具象徵意義，對台積電而言亦是一個重要里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。