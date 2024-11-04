CSP三雄攻東南亞 鴻海大補 廣達、緯穎也受惠

全球前三大雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google同步搶進東南亞市場，在越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印尼等地興建資料中心，合計投資高達270億美元（約新台幣8,640億元），業界預期主要用來建置AI伺服器，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等協力廠可望受惠，擴大出貨量能。

亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等北美四大雲端服務商上周都已舉辦財報會議，即便四大廠當中，微軟本季相關業務成長低於市場預期，惟四大廠均看好資料中心後市，為產業中長期發展吞下定心丸。

全球主要雲端服務商與台廠關係密切，這波亞馬遜AWS、微軟、Google同步大舉投資東南亞市場，鴻海通吃三大雲端服務商AI伺服器訂單，受惠最大；另外，廣達、緯穎分別是Google與微軟伺服器代工夥伴，同步沾光。

亞馬遜AWS拍板東南亞投資數十億美元的計畫，包括新加坡投資90億美元、泰國投資50億美元，以及馬來西亞投資60億美元，用以興建資料中心與其他基礎設施。

微軟也宣布在東南亞投資40億美元，包括在馬來西亞投資22億美元，印尼投資17億美元，以及規劃在泰國投資。

Google則將砸下數十億美元在東南亞設立資料中心，包括在泰國投資10億美元，在馬來西亞投資20億美元，並要在越南設立資料中心，以強化在東南亞的雲端運算與AI基礎設施。

業界分析，從亞馬遜AWS、微軟、Google上述計畫可以看出，東南亞市場已成為雲端服務巨擘新一輪投資擴張區域。

外界認為，各國政府均努力維護數位主權並吸引外資，目標在保護公民資料和培育本土科技企業之際，也利用跨國企業的投資和專業技能，來發展AI和雲端運算基礎設施。