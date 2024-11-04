輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（AI）研發中心、在高雄建置AI超級電腦，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

民眾黨立委張啓楷日前在立院質詢指出，輝達回台投資提出100億度綠電，當時經濟部長郭智輝秒回，可以供應輝達、沒有問題，近日引發各界關注。

經濟部昨日表示，針對立委質詢內容，已主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。

經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣投資均按計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達公司已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

對於國際產業所需綠電，經濟部表示，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至2026年其裝置容量分別可達21GW（約250億度）與5.6GW（約190億度），再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給可達550億度，同時經產業調查後，確認綠電供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。

郭智輝日前陪同行政院長卓榮泰赴立法院報告能源配比、再生能源發展現況等議題。卓榮泰當時表示，2030年能源配比維持綠電三成、燃煤二成、燃氣五成，綠能與新增燃氣電廠，足以因應AI、半導體用電，並有充足綠電滿足出口產業需求。

卓榮泰指出，除已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現也積極推動地熱等新能源，並擴展增氣減煤策略，達到2030年綠電占比30%的淨零轉型階段性目標。

郭智輝當時也表示，AI來台投資也是經濟部努力目標，AI用電較多，現在也盡所能把綠能考慮進來。