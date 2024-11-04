快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部指出，輝達在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（AI）研發中心、在高雄建置AI超級電腦，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。（路透）
經濟部指出，輝達在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（AI）研發中心、在高雄建置AI超級電腦，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。（路透）

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（AI）研發中心、在高雄建置AI超級電腦，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

民眾黨立委張啓楷日前在立院質詢指出，輝達回台投資提出100億度綠電，當時經濟部長郭智輝秒回，可以供應輝達、沒有問題，近日引發各界關注。

經濟部昨日表示，針對立委質詢內容，已主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。

經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣投資均按計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達公司已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

對於國際產業所需綠電，經濟部表示，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至2026年其裝置容量分別可達21GW（約250億度）與5.6GW（約190億度），再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給可達550億度，同時經產業調查後，確認綠電供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。

郭智輝日前陪同行政院長卓榮泰赴立法院報告能源配比、再生能源發展現況等議題。卓榮泰當時表示，2030年能源配比維持綠電三成、燃煤二成、燃氣五成，綠能與新增燃氣電廠，足以因應AI、半導體用電，並有充足綠電滿足出口產業需求。

卓榮泰指出，除已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現也積極推動地熱等新能源，並擴展增氣減煤策略，達到2030年綠電占比30%的淨零轉型階段性目標。

郭智輝當時也表示，AI來台投資也是經濟部努力目標，AI用電較多，現在也盡所能把綠能考慮進來。

太陽光電 經濟部 綠電

延伸閱讀

卓榮泰赴電器空調展 鼓勵民眾汰舊換新節約能源

郭智輝白挨罵了？經濟部：輝達沒有百億度綠電需求

經長談向菲購綠電 每度高於4元就不買

盧秀燕批中火環評 郭智輝：燃氣減碳非常大 市長應很清楚

相關新聞

台積先進製程下月在美首產 美選後是否擴廠受矚目

台積電美國亞利桑那州第一座十二吋晶圓廠預計下月初舉行完工典禮，採四奈米製程技術產製的晶圓將正式產出，這是台積電在海外生產... 海外先進製程生產寫新頁

台積擴大CoWoS委外 日月光先進封測訂單湧進「好戲在後頭」

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠持續追單，台積電CoWoS先進封裝產能一路滿載到明年並擴大釋出委外訂單，日月光...

輝達超級電腦未來全用綠電 經部透露在台投資進展順利

經濟部昨（3）日指出，輝達目前並無計畫在台採購100億度綠電，其在台投資均按計畫順利執行中，包括設立亞太首座人工智慧（A...

CSP三雄攻東南亞 鴻海大補 廣達、緯穎也受惠

全球前三大雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google同步搶進東南亞市場，在越南、泰國、馬來西亞、新加坡與印尼等...

台積電成領導者！先進製程 賣方的王牌武器

台積電的先進製程每推進一個階段，代工費用都會上調；對台積電的客戶而言，量產與時間就是成本，能在最短時間拿到最多的產能就是贏家，促成台積電在先進製程市場成為領導者。

【總編開箱】美國新任總統怎麼看待台積電 預告美國怎麼處理台美關係

經歷4年艱辛建廠跟史上最大海外投資金額，台積電在美國亞利桑那州的12吋晶圓廠將在下月正式產出第1片4奈米晶圓，這也是台積電在海外首個先進製程產品，不論是對美國近年推展的先進半導體本地製造具象徵意義，對台積電而言亦是一個重要里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。