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AI、高效能測試板助攻 精測10月營收創24個月新高

中央社／ 台北3日電
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照

測試介面廠中華精測今天上午公布10月自結合併營收新台幣3.85億元，站2022年11月以來單月高點，月增21.6%，較去年同期大增68.42%。

精測指出，10月營收成長主要受惠終端智慧型手機新機效應，加上高效能運算（HPC）、人工智慧AI相關測試板需求強勁，帶動整體訂單需求。

精測說明，智慧型手機新世代5G晶片陸續上市發表，受惠生成式AI（Gen-AI）發展，AI手機晶片快速推陳出新，帶動精測智慧型手機應用處理器晶片（AP）測試業績暢旺，其中探針卡營收貢獻顯著成長，提升探針卡營收占總營收比重回升至超過3成。

累計今年前10月精測自結合併營收27.01億元，較去年同期23.41億元成長15.39%。

展望第4季營運，精測日前預期第4季可持續成長，包括應用處理器先進製程探針卡逐步量產驗收，高效能運算高速測試載板10月開始有轉單新業績陸續挹注，今年業績逐季成長趨勢不變，重申業績可年成長雙位數百分比。

展望2025年，精測預期明年第1季業績仍可較今年第1季成長，明年年度營運仍可期，審慎樂觀看待。

中華精測 智慧型手機 營收

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