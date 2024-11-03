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蘋果發表新品後 法人評估有助鴻海、廣達等供應鏈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果在官網上架發表搭載全新M4系列晶片的14吋與16吋MacBook Pro，M4系列晶片則分別有M4、M4 Pro和M4 Max，而法人機構也依據各新品對台股相關供應鏈不同的影響，做出最新評估，看好鴻海（2317）、廣達（2382）等族群營金將受惠。(路透)
蘋果在官網上架發表搭載全新M4系列晶片的14吋與16吋MacBook Pro，M4系列晶片則分別有M4、M4 Pro和M4 Max，而法人機構也依據各新品對台股相關供應鏈不同的影響，做出最新評估，看好鴻海（2317）、廣達（2382）等族群營金將受惠。(路透)

蘋果在官網上架發表搭載全新M4系列晶片的14吋與16吋MacBook Pro，M4系列晶片則分別有M4、M4 Pro和M4 Max，而法人機構也依據各新品對台股相關供應鏈不同的影響，做出最新評估，看好鴻海（2317）、廣達（2382）等族群營金將受惠。

法人機構表示，在MacBook Pro的新機部分，可分14吋或16吋版本，14吋機型可分成搭載M4、M4 Pro和M4 Max晶片的版本，16吋機型則可分成搭載M4 Pro和M4 Max晶片的版本，其中M4 Max CPU比M1 Max強2.2倍、比Intel Core Ultra 7 258V強2.5倍；而GPU則是比M1 Max強1.9倍、比Intel Core Ultra 7 258V強4倍。

記憶體的部分，M4晶片標配16GB統一記憶體，最高支援32GB統一記憶體，另最高可搭載2TB的Storage；M4 Pro晶片標配24GB統一記憶體，最高支援64GB統一記憶體，另最高可搭載8TB的Storage；M4 Max晶片標配36GB統一記憶體，最高支援128GB統一記憶體，另最高可搭載8TB的Storage。

在零組件廠商方面，因應蘋果新機發布前的備貨需求，零組件廠商在第3季出貨量皆有提升，展望第4季，因客戶拉貨高峰已過，預期出貨將下滑。MacBook Pro系列的Hinge供應商為新日興（3376）、兆利（3548）；鍵盤供應商為精元（2387）、緯創（3231）；鍵盤MTS主要供應商為科嘉-KY（5215）。

在PCB方面，此次MacBook Pro有M4（14吋）、M4 Pro（14／16吋）、M4 Max（14／16吋）等型號，相關PCB供應商並未出現大概改變，主板供應商是華通（2313），軟板供應商為臻鼎-KY（4958）和台郡（6269），欣興（3037） (3037 TT)則為載板主要供應商，經通知訪查，各公司MackBook Pro營收占比皆約占5~10%，雖第4季為傳統消費性電子淡季，但MacBook Pro仍是iPhone16銷售高峰過後的重要營收接棒來源，銷量如能優於預期，有望使華通、臻鼎-KY等以消費性為主的公司淡季不淡。

在組裝供應鏈方面，鴻海與廣達為蘋果Mac系列產品的台系代工廠，新的MacBook Pro與iMac，產品上市後若銷售良好，將有助鴻海與廣達於第4季至明年年的營運。

4G 晶片 記憶體

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