快訊

熱帶性低氣壓形成 吳聖宇：恐成22號颱風銀杏

發動機維修大廠再爆品管危機停工迄今恐遭撤照關廠

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

台積電明年CoWoS產能再倍增 輝達包半微軟亞馬遜也搶

中央社／ 台北3日電
晶片設計和雲端服務供應商積極布局人工智慧AI晶片，搶食台積電CoWoS先進封裝，台積電預期明年產能續倍增，市場評估輝達（NVIDIA）包辦其中5成產能，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等大廠，對台積電CoWoS需求有增無減。（路透）
晶片設計和雲端服務供應商積極布局人工智慧AI晶片，搶食台積電CoWoS先進封裝，台積電預期明年產能續倍增，市場評估輝達（NVIDIA）包辦其中5成產能，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等大廠，對台積電CoWoS需求有增無減。（路透）

晶片設計和雲端服務供應商積極布局人工智慧AI晶片，搶食台積電CoWoS先進封裝，台積電預期明年產能續倍增，市場評估輝達（NVIDIA）包辦其中5成產能，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等大廠，對台積電CoWoS需求有增無減。

展望全球先進封裝市場，工研院產業科技國際策略發展所預估，2025年全球先進封裝市場規模比重將達到51%，首次超越傳統封裝，之後逐年比重增加，預期到2028年，先進封裝市場年複合成長率可到10.9%。

台積電董事長魏哲家日前在法人說明會上指出，客戶對先進封裝需求遠大於供應，儘管台積電今年較2023年全力增加超過2倍的CoWoS先進封裝產能，但仍然供不應求，預期2025年CoWoS產能將持續倍增。

在產能布局，除了在台灣，台積電10月初也宣布美國亞利桑那州廠與封測大廠艾克爾（Amkor）合作，擴大整合扇出型（InFO）及CoWoS先進封裝，因應人工智慧AI等共同客戶產能需求。

美系法人分析，AI晶片大廠除了輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）、英特爾（Intel）之外，包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等雲端服務供應大廠（CSP），也積極自力開發AI特殊應用晶片（ASIC），對台積電CoWoS產能需求有增無減。

在產能進展，法人評估，到今年底，台積電CoWoS月產能可超過3.2萬片，若加上日月光投控和艾克爾等廠商，整體CoWoS月產能逼近4萬片；今年輝達CoWoS產能需求占整體供應量比重超過5成，博通和超微合計占比超過27.7%。

展望2025年，美系法人評估CoWoS月產能可大幅躍升至9.2萬片，其中台積電到2025年底CoWoS月產能可增加至8萬片，本土投顧法人看好明年CoWoS月產能上看10萬片。

美系法人預估，輝達產能需求占2025年整體CoWoS供應量比重仍達5成，超微在台積電CoWoS封裝訂單量將小幅增加。

市調研究機構TrendForce指出，輝達是CoWoS主力需求大廠，預期2025年隨自身Blackwell晶片系列放量，對CoWoS的需求將大幅增加。

展望價格走勢，美系法人評估，2025年台積電CoWoS價格漲幅將超過10%。

台積電表示，先進封裝占台積電整體業績比重約高個位數百分比（約7%至9%），相關毛利率也逐步提升。亞系法人評估，台積電今年先進封裝營收可超越70億美元，挑戰80億美元。

CoWoS 台積電 輝達

延伸閱讀

謝金河：台積電領軍 台股安心

先進製程 賣方的王牌武器

美國選前最後震盪 台股黑暗期！

台積電的【新、小、奇】受惠股：漢科

相關新聞

台積電明年CoWoS產能再倍增 輝達包半微軟亞馬遜也搶

晶片設計和雲端服務供應商積極布局人工智慧AI晶片，搶食台積電CoWoS先進封裝，台積電預期明年產能續倍增，市場評估輝達（...

世界跨足12吋晶圓代工 年營收拚五年後衝千億

世界先進董事長暨策略長方略昨（2）日表示，世界先進今年踏入12吋晶圓代工並建新廠，公司與外界都對計畫充滿信心，盼五年後新...

格芯供貨陸企 遭美罰款

美國商務部產業安全局（BIS）美國時間1日大動作發布新聞稿宣布，對晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）處以5...

華為傳挖角台半導體人才 提供三倍薪水

華為繞道採購台積電晶片引發關注外，法國《世界報》披露，一位曾任職台積電的工程師透露，每三個月就會收到來自大陸獵人頭公司的...

搶救英特爾 華府擬增援

知情人士透露，美國政府官員日益擔心晶片大廠英特爾（Intel）的狀況，開始討論是否有必要在「晶片法」的數十億美元補助金之...

隱形冠軍／奧理科技一個App集一票客戶 多品牌會員卡打天下

企業都喊數位轉型，但是否都該自建App？奧理科技執行長陳逸生說，當前實體店家都開始關注會員系統的重要性，但商家自建App...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。