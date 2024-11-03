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搶救英特爾 華府擬增援

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，美國政府官員日益擔心晶片大廠英特爾（Intel）的狀況，開始討論是否有必要在「晶片法」的數十億美元補助金之外，進一步提供額外協助。

英特爾上周五公布第3季財報，展望優於預期、投資人信心稍微回穩，但美國新聞網站Semafor報導，為防範英特爾財務繼續惡化，華盛頓已在考慮可能的備案。

知情人士透露，負責「晶片法」資金執行的美國商務部高層官員、及晶片法倡議者之一的美國聯邦參議員華納（Mark Warner）已討論到英特爾是否需要額外援助。依據晶片法，英特爾將獲得美國政府85億美元補助金和110億美元低利貸款，但迄今還沒核發。英特爾執行長基辛格近日受訪時表示：「距離晶片法通過已超過兩年，這段期間，我在美國製造投資了300億美元，而我們從晶片法拿到的卻是0元。太久了。」

知情人士表示，華府內部的討論是預防萬一，凸顯英特爾有其戰略意義，不能任由它陷入困境。美國一直尋覓半導體領域的國家龍頭企業以確保供應鏈安全、制衡中國。

英特爾發言人說：「我們已制定一項明確的戰略，嚴格執行計畫。第3季的強勁營運表現證明實現目標方面的重要進展。」他強調，英特爾是美國唯一一家設計並生產先進晶片的公司，在促進美國發展具全球競爭力的半導體生態系上，扮演關鍵角色。

知情人士說，華府研擬其中一種選項是鼓勵民間部門主導，讓英特爾晶片設計業務與競爭同業如AMD、Marvell等合併，但不太可能採取2008年金融危機模式。

晶片 美國商務部 英特爾

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