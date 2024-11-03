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格芯供貨陸企 遭美罰款

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國商務部產業安全局（BIS）美國時間1日大動作發布新聞稿宣布，對晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）處以50萬美元罰款，因其未經許可向實體清單上的中國大陸企業關係單位出貨，其中出貨SJ Semiconductor（SJS）價值1,700萬美元的74批晶圓產品。該公司為中芯國際集團關係企業。

SJS是中芯（SMIC）關係企業，由於大陸軍民融合體制及中芯與中國軍工綜合體之間活動的證據，中芯及其相關實體（包括SJS）於2020年被新增到BIS實體名單中。

業界分析，美官方大動作開罰格芯違反出口管制，除防堵漏洞，也是明確格芯向官方坦言在無許可下出貨給中芯集團關係企業。至於台廠台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等皆做好接軌出口管制規範，台積電更是滴水不漏，確保每批貨都有出口管控分類號與明確最終用途等完備資訊。

台積電 晶圓代工廠

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