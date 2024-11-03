世界跨足12吋晶圓代工 年營收拚五年後衝千億

世界先進（5347）董事長暨策略長方略昨（2）日表示，世界先進今年踏入12吋晶圓代工並建新廠，公司與外界都對計畫充滿信心，盼五年後新廠滿載生產將使年營收從500億來到1,000億元。

方略強調，公司將領導12吋計畫，投資78億美元，與恩智浦（NXP）合資合作，台積電提供所有需要的重要技術和資源。公司董事會、管理層、外界都對該計畫充滿信心，公司更沒忘記對公司治理、環境變遷的社會責任。

方略提到，明年產業景氣將溫和成長，世界先進將致力發展電源管理晶片領域，預期明年超高壓製程方面業績可望成長二位數百分比。不過，仍有地緣政治、美國大選等不確定性，需觀察關注。

方略談話重點

世界先進昨日舉辦30周年趣味運動會家庭日，方略在運動會上宣布，感謝全體6,500名員工努力，全球員工除經理人外、每個人都發1萬元獎金，大家一起努力再打拚未來美好的30年。從世界先進員工規模來看，估計將發出約6,500萬元獎金。

方略致詞時說，當世界先進創辦人張忠謀2004年決定策略轉型從DRAM轉作晶圓代工，在2004年做出決定後，世界先進脫離掙扎求生，一路獲利迄今從未有任何虧損。

方略提到，世界先進一路走來從晶圓代工開始一廠幾百人，迄今有五個8吋晶圓廠，員工約6,500人，營收倍數成長，在進入30周年時，將繼續努力下個30年。

方略說，這兩年世界先進技術策略轉型因應下個30年，從互補式金屬氧化物半導體（CMOS）、BCD（Bipolar-CMOS-DMOS ）、電源管理、 分離式元件（Discrete）等，均成為晶圓代工關鍵供應廠，成為供應鏈不可或缺角色，這是大家一起的努力。



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