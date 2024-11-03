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隱形冠軍／中華開發：Ocard介面操作簡單 成為競爭優勢

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

創新加速基金總經理郭大經分析，Ocard產品深受餐飲、零售等線下實體店業者青睞，除因其產品高度標準化、上線速度快、會員管理功能完整，更關鍵的是，Ocard產品操作簡單，不增加前線員工的工作負擔，因此在市場上有高度競爭力。

中華開發資本旗下創新加速基金於今年年初投資Ocard。創新加速基金表示，Ocard主要服務的餐飲、零售行業，在台灣地區CRM需求占比已超過五成。儘管餐飲服務類市場較為破碎，且競爭者眾多，但Ocard已與多間POS機廠商串接，服務品牌數達上千個、囊括超過6,600間店家，已成功創造「Ocard會員經營生態系」。

創新加速基金進一步指出，許多線下業者長期以來都有會員管理的需求，但傳統方式如自建App或使用POS系統附屬的基礎功能，不僅成本高，實用性也有限，導致會員經營困難。Ocard的解決方案則讓業者能輕鬆串接常用的通訊系統，使消費者可自由透過LINE等通訊軟體或Ocard App與會員互動，有效提升商戶的會員經營成效。

Ocard也積極拓展海外市場，自2023年起已進軍馬來西亞和香港。創新加速基金總經理郭大經表示，如香港、東南亞仍習慣自建App經營會員，正像是多年前的台灣，因此Ocard在當地具有相當的先行優勢。Ocard亦正啟動跨平台的點數流通計畫，以突破現有點數系統的限制，讓消費者能自由選擇累積如亞洲萬里通、HAPPY GO 或OPEN POINT等點數，使會員經營不只用在回流，更具有拉新的效果。

中華開發創新加速基金專注投資次世代電商、移動互聯網等領域之新創企業，其第二檔基金中華開發跨境創新基金亦瞄準具有跨境潛力之台日、東亞明日之星，協助如Ocard一樣的被投資戶鏈結海外事業資源，進軍國際市場。

餐飲 香港

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