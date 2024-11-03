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隱形冠軍／奧理科技點數生態圈 輕鬆跨店支付

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

奧理科技近幾年站穩腳步，今年營運再添新動力。執行長陳逸生表示，除了擴大市場外，將建立Ocard點數「Ocoin」生態圈「Ocard Rewards」，積極建立品牌合作聯盟，讓顧客消費累積Ocoin，還能累積其他平台的點數。在此概念下，也將發展支付系統Ocard Pay，吸引用戶加入生態圈。

奧理科技今年初才完成新一輪投資，陳逸生表示，資金將用在台灣產品研發的全面服務創新，包括AI應用和擴大市場，也同時將推動生態系與支付作業。陳逸生說，要鼓勵消費者使用支付工具，確實需要補貼和誘因，但以Ocard Pay來說，主要是讓消費者透過支付，一次完成入會、積點、消費折抵，建立點數生態圈，可能利用Ocard Pay獲得較多點數，並非想要成為主流支付系統或是打造自己的金流系統。

他說，Ocard生態圈Ocard Rewards將是全台首創跨品牌、跨產業的點數回饋計畫，讓消費者可以自由選擇想累積的回饋獎勵，各品牌也可以獲得客戶消費。舉例來說，消費者在A餐廳吃完飯，可以使用Ocard Pay支付，並且累積Ocard Rewards點數，未來在其他生態圈的B店家消費也可以折抵。所有流程透過支付與數位會員卡完成，方便商家跟消費者互相連結。

陳逸生指出，生態系是希望透過平台的力量，幫商家提升經營績效。目前Ocard已經整合航空里程、超商點數、百貨等多元點數平台，讓消費者可以自由選擇想累積的回饋方案，將回饋獎勵價值最大化。

目前奧理科技也計畫納入AI技術，陳逸生說，大部分商家雖採用Ocard商務系統，但百分之八十的店家，可能只用到百分之二十的功能，還在會員卡和點數的階段，其實並未發揮出數據的力量，利用AI可以成為商家的智能助理，例如幫商家預測消費者行為、自動化推播、精準行銷，甚至設計節慶促銷活動。Ocard持續在產品與服務上精進創新，將原本僅有大型企業才有能力使用的科技應用普及化，讓顧客經營走入各種規模的品牌，成為商家的最佳夥伴。

AI 消費 生態

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