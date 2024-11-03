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隱形冠軍／奧理科技執行長陳逸生工程師創業 克服接案誘惑

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

奧理科技執行長陳逸生大學畢業後一心想創業，帶著一台電腦，靠著軟體功力，身無分文就創業。當時以接專案、幫客戶寫軟體為主。

隨後他當兵時說服四個同梯弟兄一起合資創業，一路做了幾年接案寫程式、做政府補助案的工作，但他認為寫軟體專案只是換個名目打工，不是他心目中的創業，幾年下來，在接案寫軟體的過程中關注業界趨勢，2016年正式創業成立奧理科技。

他坦言，當時創業的夥伴後來沒有繼續合作，因為大家對創業的理念與想法不同，在接案和創業並行的期間，因為一個案子無法收尾，大家陸續停損退出。當時他白天在奧理打拚創業，晚上就和公司另一位同事繼續做完專案。

他指出，創業者要堅持不易，首先要清楚創業方向。他的目標是要以數據為核心，以科技幫助商家實現以OMO經營客戶關係、進而數位轉型。

但一開始店家對客戶關係管理的觀念只有「會員卡+點數」，他需要向店家說明經營理念，更不介意從商家還是小店就開始做起，Ocard曾服務過的客戶超過6,600間店，產業橫跨餐飲、零售、美容、旅宿、生活娛樂等，連鎖品牌多達四成，有不少連鎖品牌是他初期就努力打進的客戶，一路跟隨建立了革命情感，也逐漸長成他心目中的Ocard生態系。

其次創業過程也要「抗拒誘惑」，奧理科技創業是少數從寫專案最後仍能保持初心、正式創業的案例，主要原因仍是錢的考量，他說，寫一個軟體專案可能幾個月就可以有100萬、200萬的進帳，但用SaaS模式服務客戶，一家店面一年收入可能只有幾萬元，要慢慢累積出營收。許多創業者往往寫專案養公司，寫著寫著就放棄了創業，他心裡還是想要做出一個自己的代表作，堅持到現在終於成為頗具規模的顧客經營管理系統服務業者。

創業 軟體

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