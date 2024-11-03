隱形冠軍／奧理科技一個App集一票客戶 多品牌會員卡打天下

企業都喊數位轉型，但是否都該自建App？奧理科技執行長陳逸生說，當前實體店家都開始關注會員系統的重要性，但商家自建App，成本昂貴卻未必有相對的效益，取得數據來源分散也難分析，因此開啟了他創業之路，2016年成立公司，推出第一項「Ocard會員卡」系統，幫助小企業建立會員卡、集點行銷，隨後一路延伸到後端的資料分析、行銷攬客等一條龍式服務。

陳逸生大學念資工，但對硬體沒興趣，想從事軟體產業，「做出可以讓人看到的產品」，當兵時就開始寫軟體賺錢，後來與四位朋友一起集資創業，逐步摸索出方向，2016年成立奧理科技。

他觀察市場中，零售餐飲服務等對消費者的業者，都有做會員制的想法，但消費者其實沒興趣每家都辦會員卡，且店家維護實體會員卡成本不低，卻未必能有效服務老客戶，他積極遊說小企業加入Ocard CRM會員卡服務，消費者只要下載一個App，可以管理多個店家會員資料，企業客戶則以SaaS（軟體即服務）方式組合各種產品，可快速做出會員系統，提升顧客管理效率。

成立初期，市場對顧客經營認知不足，開發過程也不容易。陳逸生身兼CEO與RD，帶領團隊衝業務，直接理解中小企業客戶的需求。他成立初期上門去談餐廳客戶，客戶明顯對Ocard會員卡方案不感興趣，但他注意到辦公室裡堆滿數十個紙箱，都是消費者用餐心得體驗卡。客戶有數十家店面，每周都要去店面發放紙本，回收後人工整理資料，建入電腦做分析。相較於會員卡，客戶直言更需要數位化的顧客經營系統。

陳逸生向客戶掛保證可以將紙本顧客體驗表改成數位化，回去後立刻和幾個工程師一起動手，一周內做出數位意見表的產品，準時向客戶提案並獲得採用。有趣的是，客戶一開始也只用數位意見表系統，幾年後加碼用奧理的會員卡系統，雙方關係一路維持至今。

產品像樂高 依照需求組合

也因為這樣的經驗，陳逸生指出，公司的強項就是規模小，應變快速靈活，從只有一家店面的客戶，到數百家店面的客戶，都能聽取客戶的需求去做出對應的產品。公司從CRM（客戶關係管理）出發，從前端的會員卡、點數到後端的數據收集與分析，所有的產品都像樂高一樣，客戶可以自行組合，依照成本打造自己的會員管理系統。目前奧理科技提供產品包含「Ocard Omni App 」（全通路會員應用）、「Ocard線上點外帶外送」、「Ocard電子票券商城」等。另有「Ocard CRM」、「Ocard Insight 360」等工具，協助品牌進行有效互動以及精準再行銷。

分析市場局勢，陳逸生指出，企業客戶用金字塔分析，頂端客戶可能用的是大型系統商的D2C、OMO方案，底層的微型店家則可能是一個官方帳號就可以和客人聯絡，他則主攻小型店家到中型企業的會員CRM方案，目前知名的客戶如築間餐飲集團幾十家店面開始做起，到現在可能分店數百家，Ocard 的產品線也隨著企業客戶成長而逐漸增加。

他強調彈性因應客戶需求的重要性，例如在疫情期間內餐廳內用掛零，但店家不能跟著空置，他立刻帶著團隊開發出外帶外送系統讓餐廳採用；又如當他發現社群平台推出官方帳號服務，則立刻在CRM系統中加入串接官方帳號的功能，讓企業選擇用官方帳號或數位會員卡服務消費者推播相關行銷資訊。他坦言，「CRM」許多人聽起來是老技術，相關的競爭者也多，奧理科技以貼近客戶需求的數位解決方案搶占市場。

亞洲擴版圖 瞄準中小企業

迄今，Ocard曾服務過的客戶超過6,600間店，產業橫跨餐飲、零售、美容、旅宿、生活娛樂等，其中連鎖品牌多達四成。累積超過1,300萬的消費者用戶，去年品牌店家總共發出超過近20億的點數價值。

站穩台灣腳步後，去年底奧理科技進軍海外，開始複製商業營運模式，分別在香港、馬來西亞設立辦公室，並在菲律賓找到代理商，初期主打會員卡、點數管理系統，看好東南亞數位轉型的趨勢和中小企業轉型動力，陳逸生表示，除了要將會員管理的CRM整體解決方案帶往海外，建立點數生態圈。