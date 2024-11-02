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台灣Micro LED技術領先 三星投資台廠穩定貨源

中央社／ 台北2日電
台廠在新一代面板技術微型發光二極體（Micro LED）領先全球，韓國大廠三星雖未生產，透過投資台廠方式確保貨源無虞。路透
台廠在新一代面板技術微型發光二極體（Micro LED）領先全球，韓國大廠三星雖未生產，透過投資台廠方式確保貨源無虞。路透

台廠在新一代面板技術微型發光二極體（Micro LED）領先全球，韓國大廠三星雖未生產，透過投資台廠方式確保貨源無虞，但法人表示，從三星持續發布Micro LED相關訊息來看，恐未排除直接生產或間接掌握等方式維持三星在電視領域的優勢地位。

韓國媒體披露，三星將關閉發光二極體（LED）事業，市場解讀台廠LED產業可望受惠，且台廠LED業者結合面板廠，推進微型發光二極體（Micro LED）新領域有成，具有優勢。研調機構認為，三星目前並無關閉LED事業的跡象，面對台廠在Micro LED的領先，韓廠則採取投資台廠的策略。

集邦科技指出，三星LED事業自2024年起隸屬於Devices Solution部門，位於韓國器興，為全球前5大LED廠商；且今年第3季營收維持穩定，達5.4億美元。

集邦說明，三星LED產品涵蓋車用照明LED、照明LED、顯示面板背光源LED、閃光燈LED等。目前仍活耀於LED產業中，並沒有退出相關市場經營。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助表示，對主攻大尺寸消費電子產品的韓國品牌來說，微型發光二極體（Micro LED）發展初期，會定位在風險對沖的角色，韓國品牌投入市場仍是用液晶顯示器（LCD）、有機發光二極體（OLED）作為主要布局；但擔心Micro LED或衝擊高階OLED市場，卻因量少自製不見得划算，所以透過投資台灣Micro LED廠方式，確保未來各類型的大尺寸消費性電子產品的顯示面板都有來源。

集邦指出，三星2024年因應利潤目標，增加如車用照明頭燈、植物照明等高利潤產品布局，且長期仍朝向化合物半導體與Micro LED等市場布局。

Micro LED廠錼創表示，因三星是否關閉LED事業訊息的真實性不明，且因本身為三星供應商，因此不便評論。

不過，法人表示，從三星官網newsroom中持續發布Micro LED相關訊息來看，三星應該重視Micro LED產品；三星雖然現階段沒生產Micro LED面板及上游產品，但仍利用其相關產品組裝電視，將來如何發展仍待觀察，恐未排除直接生產或間接掌握等方式維持三星在電視領域的優勢地位。

LED 三星 二極體

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