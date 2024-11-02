世界先進30年家庭日 董座宣布加發萬元獎金展望下個30

晶圓代工廠商世界先進（5347）2日舉辦30周年趣味運動會家庭日，董事長暨策略長方略在運動會上宣布，感謝全體6,500名員工努力加發萬元獎金。方略也說，只要是今天早上有進來世界先進的全球員工，除了經理人以外、每個人都發一萬元獎金，大家一起努力再打拚未來美好的30年。語畢現場歡呼陣陣。

從世界先進員工規模來看，外界估計將發出約莫6,500萬元獎金。

方略在家庭日致詞並說，當世界先進創辦人2004年策略轉型從DRAM轉作晶圓代工，當下2004年做出決定後，世界先進脫離掙扎求生，反而一路獲利迄今持續獲利從未有任何虧損。語畢現場歡呼陣陣。

方略說，「世界先進一路走來從晶圓代工開始從一廠幾百人迄今已有五個八吋晶圓廠員工也來到約6,500人，營收也倍數成長，今天走到這裡將進入30周年時，我們繼續往下看30年。」

方略說，這兩年世界先進做了產品技術策略轉型因應下個30年，從BCD、CMOS、電源管理、 Discrete在在成為晶圓代工關鍵供應廠商，成為供應鏈不可或缺角色，這是大家一起的努力。

方略也說，只要是今天早上有進來世界先進的全球員工，除了經理人以外、每個人都發一萬元獎金，大家一起努力再打拚未來美好的30年。語畢現場又是歡呼陣陣。