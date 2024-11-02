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影／世界先進12吋晶圓廠 董座方略：5年後滿載營收翻倍

攝影中心／ 記者陳正興／新竹採訪即時報導
世界先進董事長方略在致詞時，預期5年後新建的12吋晶圓廠滿載，讓營收從現今的500億倍增到1000億元。記者陳正興／攝影
世界先進董事長方略在致詞時，預期5年後新建的12吋晶圓廠滿載，讓營收從現今的500億倍增到1000億元。記者陳正興／攝影

世界先進逢公司創建30年，今天在國立陽明交通大學舉行趣味運動家庭日活動。競賽隊伍分成5大隊進場，除了精彩、活潑的表演外，也為公司慶祝30年生日快樂。董事長方略在致詞時，提到世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合作投資78億美元興建12吋晶圓廠，未來支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求，相關技術授權及技術轉移來自台積電。方略預期5年後晶圓廠滿載，可挹注世界先進營收，從現今的500億元倍增到1000億元。

世界先進趣味運動家庭日活動，上午在國立陽明交通大學舉行，員工跳舞表演熱力四射，動感十足。記者陳正興／攝影
世界先進趣味運動家庭日活動，上午在國立陽明交通大學舉行，員工跳舞表演熱力四射，動感十足。記者陳正興／攝影
世界先進舉辦運動家庭日活動，看到同仁精彩進場演出，董事長（前左三）與總經理尉濟時（前右二）皆舉出高分。記者陳正興／攝影
世界先進舉辦運動家庭日活動，看到同仁精彩進場演出，董事長（前左三）與總經理尉濟時（前右二）皆舉出高分。記者陳正興／攝影

世界先進 台積電 晶圓廠

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