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影／世界先進12吋晶圓廠 董座方略：5年後滿載營收翻倍
世界先進逢公司創建30年，今天在國立陽明交通大學舉行趣味運動家庭日活動。競賽隊伍分成5大隊進場，除了精彩、活潑的表演外，也為公司慶祝30年生日快樂。董事長方略在致詞時，提到世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合作投資78億美元興建12吋晶圓廠，未來支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求，相關技術授權及技術轉移來自台積電。方略預期5年後晶圓廠滿載，可挹注世界先進營收，從現今的500億元倍增到1000億元。
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