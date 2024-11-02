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廣達、緯穎有望迎大單

經濟日報／ 記者林薏茹鐘惠玲／台北報導
廣達集團。 聯合報系資料照
廣達集團。 聯合報系資料照

雲端服務提供（CSP）龍頭亞馬遜持續加碼投資資料中心，第3季資本支出較去年同期激增81%，透露明年資本支出可能持續增加，AI伺服器協力廠廣達（2382）、緯穎也有望迎大單。

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯近年有好業績，也靠亞馬遜7奈米製程AI晶片加持，從2021年第4季量產，近三年來助世芯營收與獲利表現三級跳。7奈米製程晶片雖逐漸步入產品生命週期後段，但世芯持續與大客戶合作，昨（1）日在法說會上透露，所承接的3奈米製程AI晶片案件已進行中，預計2026年初就會量產，2025年上半就會設計定案。

亞馬遜今年資本支出計畫約750億美元，資本支出主要用於AI基礎設施，因應客戶不斷成長的需求。亞馬遜砸重金持續投入雲端運算與AI基礎建設，將推升伺服器協力廠廣達、緯穎出貨動能。

廣達掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單。緯穎去年亞馬遜營收占比拉升至超過一成，成為繼微軟、Meta後的第三大客戶。

AI 亞馬遜 資本支出

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