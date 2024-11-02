快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜雲端報喜 台廠來電

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林薏茹／綜合報導
亞馬遜（Amazon）上季財報強勁。 路透
亞馬遜（Amazon）上季財報強勁。 路透

亞馬遜（Amazon）上季財報強勁，受惠於電子商務、廣告和雲端服務三大支柱。本季獲利與營收展望均優於市場預期，再加上看好年終購物季銷售，股價1日早盤大漲逾6%。

因CSP龍頭亞馬遜持續加碼投資資料中心，AI伺服器協力廠廣達、緯穎有望迎大單；特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯也表示3奈米製程AI晶片案2025年上半就會設計定案。外界推估，這3奈米製程案件訂單就是來自於亞馬遜。

各家雲端部門營收增幅
各家雲端部門營收增幅

彭博資訊報導，亞馬遜撙節有成，在雲端事業和電子商務的營運都繳出漂亮成績單，快速成長的廣告部門營收也很不錯。亞馬遜在美股10月31日盤後表示，本季營業利益預估在160億至200億美元，彭博訪調分析師預期的平均值為175億美元，營收財測上看1,885億美元，亦優於分析師所估的1,864億美元。

執行長傑西（Andy Jassy）更看好年底假期購物季銷售，他說：「隨著我們進入假期購物季，對於為客戶準備的商品我們感到興奮。」三個月前，該公司主管才警告，消費者花錢很謹慎，並尋求價格更低的選擇。

至於7～9月的上季期間，亞馬遜整體營收年增11%至1,589億美元，超出市場預期；營業利益174億美元，也遠高於市場預期的147億美元。

雲端事業AWS上季加速成長，營收年增19%，至275億美元，符合預期，寫下七季以來最大增幅；營業利益104億美元，超過分析師的91.2億美元平均預期。

電子商務部門上季業績也交出亮眼的成績單，營收年增7%，至614億美元。成長迅速的廣告部門，銷售額年增19%，至143億美元。

彭博分析，執行長傑西重金投資新資料中心，因應人工智慧（AI）的需求噴發，2024年亞馬遜資本支出將高達750億美元，更預期明年的資本支出會更高。CSP龍頭亞馬遜持續加碼投資資料中心，AI伺服器協力廠廣達、緯穎有望迎大單；特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯也表示3奈米製程AI晶片案2025年上半就會設計定案。外界推估，這3奈米製程案件訂單就是來自於亞馬遜。

亞馬遜 營收

延伸閱讀

亞馬遜財報帶旺！美股早盤上漲300點 市場對就業報告反應小

美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎等供應鏈受惠

AI有雜音…科技巨頭展望不如預期 微軟本季雲端成長放緩

相關新聞

i16需求強勁 帶旺供應鏈…預告本季僅中低個位數成長

蘋果公司公布財報，上季營收成長6%，優於預期，主因是iPhone 16初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈。蘋果執...

i16銷售旺 估本季營收成長放緩

iPhone 16初期銷售需求強勁，讓蘋果上季營收成長百分之六並優於預期，但大陸市場疲態疑慮不散，且蘋果高層預告年終旺季...

NB銷售報捷 後市不看淡

蘋果第3季iPhone新品上市，表現不錯，近期硬體新品連發，在iMac、Mac mini之後，MacBook Pro也升...

iPad「穿戴」業務 表現遜色

蘋果主力產品iPhone 16的初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈，帶動上季整體營收成長，但iPad和穿戴式業務...

英特爾Q4展望優預期 CEO基辛格傳本月來台會晤台積魏哲家

英特爾儘管寫下十多年來最差的第3季營收表現，但對第4季營收的展望略高於分析師預期，引發市場樂觀期待該公司有能力收復部分市...

AI PC明年催動換機潮

英特爾PC晶片銷售部門第3季營收年減7%，略低於市場預期，但預計客戶庫存將在明年上半年去化至健康水準。法人看好明年上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。