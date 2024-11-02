亞馬遜雲端報喜 台廠來電

亞馬遜（Amazon）上季財報強勁，受惠於電子商務、廣告和雲端服務三大支柱。本季獲利與營收展望均優於市場預期，再加上看好年終購物季銷售，股價1日早盤大漲逾6%。

因CSP龍頭亞馬遜持續加碼投資資料中心，AI伺服器協力廠廣達、緯穎有望迎大單；特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯也表示3奈米製程AI晶片案2025年上半就會設計定案。外界推估，這3奈米製程案件訂單就是來自於亞馬遜。

各家雲端部門營收增幅

彭博資訊報導，亞馬遜撙節有成，在雲端事業和電子商務的營運都繳出漂亮成績單，快速成長的廣告部門營收也很不錯。亞馬遜在美股10月31日盤後表示，本季營業利益預估在160億至200億美元，彭博訪調分析師預期的平均值為175億美元，營收財測上看1,885億美元，亦優於分析師所估的1,864億美元。

執行長傑西（Andy Jassy）更看好年底假期購物季銷售，他說：「隨著我們進入假期購物季，對於為客戶準備的商品我們感到興奮。」三個月前，該公司主管才警告，消費者花錢很謹慎，並尋求價格更低的選擇。

至於7～9月的上季期間，亞馬遜整體營收年增11%至1,589億美元，超出市場預期；營業利益174億美元，也遠高於市場預期的147億美元。

雲端事業AWS上季加速成長，營收年增19%，至275億美元，符合預期，寫下七季以來最大增幅；營業利益104億美元，超過分析師的91.2億美元平均預期。

電子商務部門上季業績也交出亮眼的成績單，營收年增7%，至614億美元。成長迅速的廣告部門，銷售額年增19%，至143億美元。

彭博分析，執行長傑西重金投資新資料中心，因應人工智慧（AI）的需求噴發，2024年亞馬遜資本支出將高達750億美元，更預期明年的資本支出會更高。CSP龍頭亞馬遜持續加碼投資資料中心，AI伺服器協力廠廣達、緯穎有望迎大單；特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯也表示3奈米製程AI晶片案2025年上半就會設計定案。外界推估，這3奈米製程案件訂單就是來自於亞馬遜。