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i16銷售旺 估本季營收成長放緩

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

iPhone 16初期銷售需求強勁，讓蘋果上季營收成長百分之六並優於預期，但大陸市場疲態疑慮不散，且蘋果高層預告年終旺季銷售並不火熱，讓市場保守觀望。執行長庫克特別信心喊話，指出消費者下載新版iPhone作業系統的速度是前一年兩倍，該作業系統搭載Apple Intelligence，「我們有個好的開始。」

蘋果公布第四季財報整體營收成長百分之六點一至九百四十四億美元。產品中，iPhone上季銷售成長百分之五點五，達四六二點二億美元，高於分析師預期。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）在財報後的分析師會議上表示：「我們預期在十二月的本季，整體營收年比成長幅度為低至中個位數。」相形下，分析師原先預期本季營收會成長百分之七，這等同於預告年終旺季的銷售並沒那麼火熱。

iPhone 營收 蘋果

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