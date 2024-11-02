i16需求強勁 帶旺供應鏈…預告本季僅中低個位數成長

蘋果公司公布財報，上季營收成長6%，優於預期，主因是iPhone 16初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈。蘋果執行長庫克透露，iPhone 16在同期的銷量表現比iPhone 15好。可望有助於挹注台鏈營收。

蘋果止於9月28日的會計年度第4季（上季）整體營收成長6.1%至944億美元，每股盈餘1.64美元，高於市場預估的1.6美分，但在剔除歐洲法院判定須補稅的一次性費用後，每股盈餘剩下97美分，仍比去年同期成長12%。但由於公司對年終旺季的銷售預期不如預期，早盤股價走低，跌逾1.5%。

蘋果財報重點

法人看好Apple Intelligence推出有助iPhone銷售，加上iPhone 16系列導入台積電（2330）3奈米製程，仍是晶片代工主力台積電今年營運動能之一。鴻海是iPhone最大供應商，雖不評論單一產品與客戶，但看好下半年是資通訊產業傳統旺季，營運逐季加溫，消費智能產品部門的表現較去年下半年成長，鴻海董事長劉揚偉之前也表示，第4季營運「展望Strong」。

以產品細項而言，蘋果的主要產品iPhone上季銷售成長5.5%，達462.2億美元，高於分析師預期的450億美元。但其餘產品線皆未達分析師預期。Mac業務年增2%至77.4億美元，低於預期的78.2億美元；iPad業務成長8%至69.5億美元，不如預期的70.9億美元，穿戴裝置年減3%至90.4億美元，低於預期的92.1億美元。

而且，蘋果在中國大陸市場的表現疲軟，上季在當地的營收為150.3億美元，下滑幅度在1%以內，但仍低於分析師預估的158億美元，遜於市場共識。執行長庫克表示，iPhone在每一個市場都成長，暗示其他產品線或許是在中國大陸銷售的癥結所在。

蘋果財務長梅斯特里梅斯特里（Luca Maestri）在財報後的分析師會議上表示：「我們預期在12月的本季，整體營收年比成長幅度為低至中個位數。」相形下，分析師原先預期本季營收會成長7%，這形容預告年終旺季的銷售成長並沒那麼火熱。

有鑑於蘋果在中國大陸市場的疲態疑慮不散、以及本季業績展望溫和，投資人略為失望，拖累蘋果1日早盤股價跌逾1%。



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