AI PC明年催動換機潮

英特爾PC晶片銷售部門第3季營收年減7%，略低於市場預期，但預計客戶庫存將在明年上半年去化至健康水準。法人看好明年上半年英特爾客戶庫存去化告段落，下半年AI PC晶片需求可望明顯回溫，衝刺1億台AI PC出貨量目標，宏碁、華碩等PC品牌廠出貨看俏，PC代工廠也預期，明年AI PC將驅動產業迎來換機潮。

英特爾執行長基辛格今年初訂下2025年在超過1億台個人電腦上實現AI應用的目標，目前目標不變，其中筆電占比將達80%至85%。PC品牌廠普遍也樂看明年需求前景。