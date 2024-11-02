NB銷售報捷 後市不看淡
蘋果第3季iPhone新品上市，表現不錯，近期硬體新品連發，在iMac、Mac mini之後，MacBook Pro也升級搭載M4系列晶片，新品本季上市，可望提振第4季筆電銷售動能，主力代工廠鴻海（2317）、廣達筆電業務受惠，晶片代工主力台積電受惠AI、高速運算，本季營收可望挑戰高點。
鴻海幾乎生產所有蘋果硬體產品，囊括iPhone及Mac系列等，為蘋果最大的硬體供應商。業界看好，蘋果新品連發，規格接連升級，AI功能勢將成為蘋果所有新產品的標配，蘋果擴大硬體銷售，鴻海成長加溫。
廣達受惠季底拉貨效應帶動，9月筆電出貨量升溫，第3季筆電總出貨量進一步成長至1,260萬台，季增7.7％，受傳統季節性因素影響，廣達預估第4季筆電出貨量將較第3季下滑。
在台積電部分，法人看好Apple Intelligence推出，有助iPhone銷售，減緩iPhone淡季衝擊，蘋果新機晶片升級較有感，預期台積電受惠最大。
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