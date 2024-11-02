iPad「穿戴」業務 表現遜色
蘋果主力產品iPhone 16的初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈，帶動上季整體營收成長，但iPad和穿戴式業務等其他產品方面，營收則不如人意。
根據蘋果在美股31日盤後公布的資料，iPad上季營收69.5億美元，成長幅度達8%，但未達到市場預估的70.7億美元。iPad已有將近18個月未見任何改變，今年總算推出搭載M4晶片的iPad Pro，以及更大版本的iPad Air，10月稍早也新推出一款搭載新晶片的iPad mini。
至於Apple Watch、 AirPods等穿戴式裝置、家庭與配件營收，比去年同期下滑3%至90.4億美元，低於分析師預估的91.7億美元。
蘋果包括iCloud、線上訂閱在內的「服務類別」營收上季成長12%至250億美元，創下新高，但低於市場預期的253億美元。
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