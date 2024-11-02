英特爾Q4展望優預期 CEO基辛格傳本月來台會晤台積魏哲家

英特爾儘管寫下十多年來最差的第3季營收表現，但對第4季營收的展望略高於分析師預期，引發市場樂觀期待該公司有能力收復部分市占。英特爾股價在紐約1日早盤應聲大漲逾6%。

市場傳出，英特爾執行長基辛格本月將再度來台，並會晤台積電（2330）董事長魏哲家。基辛格在本周四接受訪問時，談到台積電是一家「很棒的公司」，他也說兩家公司既是客戶關係，也是競爭關係。台鏈則指出，英特爾明年仍維持對AI PC出貨的目標，市場也看好AI PC明年的換機比率將提高。

英特爾營收展望優於預期

英特爾在紐約10月31日盤後公布，第4季營收預估為133億至143億美元，每股盈餘12美分。相較下，華爾街平均預估營收為136億美元，每股盈餘6美分。英特爾股價在紐約1日早盤大漲5%至22.6美元，今年來累計下跌逾50%。

截至9月28日的第3季期間，英特爾經調整後每股虧損46美分，營收減少6%至133億美元，創逾十年來同季最差銷售表現。分析師先前預估英特爾每股虧損2美分，營收為130億美元。

晶圓代工製造業務上季銷售額較去年同期萎縮8%到44億美元，調整後的毛利率18%，遠低於市場預期的37.9%；PC晶片銷售是73億美元，較去年同期減少約7%，低於分析師預期的74.6億美元；資料中心與AI晶片部門的營收增加9%到33億美元，高於分析師預估的31億美元。

華爾街預計，從2024年開始英特爾營收將溫和成長，但仍比2021年的峰值低逾200億美元。

英特爾正努力保留現金，執行長基辛格接受彭博採訪時，稱之為公司歷史上「最大膽的重建計畫」。

英特爾上季宣布裁員、削減支出並暫停向投資人配息。英特爾上季認列28億美元的重組費用，另有159億美元的減損費用，其中一部分與Intel 7製程節點製造資產的加速折舊及Mobileye單位的商譽減損有關。



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